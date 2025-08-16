IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия и Украйна си размениха атаки с дронове тази нощ

Москва е изстреляла 85 дрона и 1 ракета срещу Украйна

16.08.2025 | 09:54 ч. Обновена: 16.08.2025 | 10:51 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Русия е изстреляла 85 дрона тази нощ срещу Украйна. Една ракета също е била изстреляна от Русия към нейната съседка, предадоха световните агенции, като се позоваха на украинските сили.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 61 дрона. Атакувани са били Сумска, Донецка, Черниговска и Депропетровска област.

Същевременно руското министерство на отбраната каза, че е прехванало и унищожило 20 украински дрона през нощта над различни руски области.10 от тях са били свалени над Ростовска област.

