Украйна се събуди в един ужасен свят, който не се е променил

Американският президент Доналд Тръмп изглеждаше разстроен и уморен. Може би защото руският президент Владимир Путин изглеждаше непоколебим, все още говореше за „коренните причини“ на войната и звучеше като че ли не се е променил. В нещо, което звучеше като заплаха, той дори предупреди Киев и европейските му съюзници да не се месят в какъвто и да е процес, в който според него е въвлякъл Тръмп.

„Очакваме Киев и европейските столици да възприемат всичко това по конструктивен начин и да не създават пречки, да не правят опити да нарушат възникващия напредък чрез провокации и задкулисни интриги“, каза Путин.

Призивът на Тръмп към Киев и неговите съюзници от НАТО може да представлява някаква рамка, която Путин счита за „споразумение“, но в крайна сметка от изражението на лицето на Тръмп и думите му става ясно, че той не е сключил никаква значителна сделка, която според него ще проработи. Двамата дори не обядваха заедно и Путин се втурна към самолета си, пише в свой анализ Ник Патън Уолш от CNN.

Най-трудните части от преговорите са тези, които остават да бъдат договорени накрая. А изявлението на Тръмп, че има някои „големи“ въпроси, които остават нерешени, подсказва, че няма голям напредък по въпроси като това коя територия иска Путин и прекратяването на огъня.

Но тук Путин има две големи победи. Първо, забележителната гледка на посрещането с червен килим в Съединените щати и пътуването с лимузината „Звяра“ – и двете представляващи необичайна форма на възстановяване на репутацията на предполагаем военен престъпник. За много украинци това беше ужасна гледка, която се влоши още повече, когато главата на Кремъл нарече Украйна „братска“ нация, въпреки че в продължение на три години и половина убиваше нейни цивилни граждани.

Втората победа е времето. Путин е спечелил повече време за своите сили да напреднат по фронтовата линия. Не е ясно дали Тръмп е достатъчно разгневен, за да последват вторични санкции в следващите дни. Но Путин не изглеждаше да се държи така, сякаш бърза, като предложи по-нататъшни срещи и продължаване на работата. Времето е от значение, тъй като лятната офанзива на Путин е на път да превърне постепенните печалби в стратегически победи.

В крайна сметка Украйна ще се събуди в един свят, който не се е променил. Един ужасен свят, но без внезапно сближаване между САЩ и Русия или сделка, която да се опита да преглътне./БГНЕС