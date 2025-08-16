Стармър: Мирът не може да бъде постигнат без Зеленски

Сър Киър Стармър похвали президента Тръмп за постигнатия напредък към мирното споразумение между Украйна и Русия на срещата на върха в Аляска, съобщава The Times.

„Усилията на президента Тръмп ни доближиха повече от всякога до края на незаконната война на Русия в Украйна. Неговото лидерство в стремежа към прекратяване на убийствата заслужава похвала”, каза Стармър.

Стармър обаче предупреди, че мирът не може да бъде постигнат без президента Зеленски, и потвърди ангажимента на Обединеното кралство да предостави гаранции за сигурността на Украйна, които според него ще бъдат „от решаващо значение за възпирането на Путин да се върне за още“.

„Междувременно, докато той не спре варварската си агресия, ще продължим да затягаме винтовете на военната машина на Путин с още по-строги санкции, които вече оказаха тежки последици върху руската икономика и нейния народ. Нашата непоколебима подкрепа за Украйна ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо”, добави още Стармър.