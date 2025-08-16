IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стармър: Мирът не може да бъде постигнат без Зеленски

Похвали лидерството на Тръмп

16.08.2025 | 16:44 ч. Обновена: 16.08.2025 | 17:18 ч. 12
Снимка: БГНЕС/ EPA

Сър Киър Стармър похвали президента Тръмп за постигнатия напредък към мирното споразумение между Украйна и Русия на срещата на върха в Аляска, съобщава The Times.

 „Усилията на президента Тръмп ни доближиха повече от всякога до края на незаконната война на Русия в Украйна. Неговото лидерство в стремежа към прекратяване на убийствата заслужава похвала”, каза Стармър.

Стармър обаче предупреди, че мирът не може да бъде постигнат без президента Зеленски, и потвърди ангажимента на Обединеното кралство да предостави гаранции за сигурността на Украйна, които според него ще бъдат „от решаващо значение за възпирането на Путин да се върне за още“.

 „Междувременно, докато той не спре варварската си агресия, ще продължим да затягаме винтовете на военната машина на Путин с още по-строги санкции, които вече оказаха тежки последици върху руската икономика и нейния народ. Нашата непоколебима подкрепа за Украйна ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо”, добави още Стармър.

