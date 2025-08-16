IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Млад мъж е с тежки наранявания, след като е бил прегазен от свой съсед

Извършителят е задържан

16.08.2025 | 17:01 ч. Обновена: 16.08.2025 | 17:54 ч.
Млад мъж е в реанимацията на сливенската болница с тежки наранявания, след като е бил прегазен от свой съсед, съобщиха от ОДМВР-Сливен. Извършителят е задържан.

Инцидентът е станал около 22:00 часа на 14 август (четвъртък) в квартал „Даме Груев“ в Сливен.

Пострадалият е бил блъснат от лек автомобил тип ван на ул. „Дели Ради“. По данни на очевидци колата първоначално се е отдалечила, след което се е върнала и го е прегазила повторно.

По случая Окръжната прокуратура в Сливен е образувала досъдебно производство.

