Робот сурогатна майка? Китай разработва първия в света “хуманоид за бременност“

Това може би е концепция, която в момента съществува само в научнофантастичните филми, но учени в Китай разработват първия в света “робот за бременност“, способен да износи бебе до термина и да го роди.

Хуманоидът ще бъде оборудван с изкуствена матка, която получава хранителни вещества чрез маркуч, споделят експерти. Очаква се прототип да бъде пуснат следващата година, с продажна цена от около 100 000 юана .

Д-р Джан Цифенг, основател на компанията Kaiwa Technology, разработва машината. Устройството, което той си представя, не е просто инкубатор, а хуманоид, който може да възпроизведе целия процес от зачеването до раждането, съобщават азиатските медии. Според учения технологията за изкуствена утроба вече е в “зряла фаза“ и сега трябва да бъде имплантирана в корема на робота, “така че истински човек и роботът да могат да взаимодействат, за да постигнат бременност“.

По отношение на етичните и правните въпроси учения казва: “Проведохме дискусионни форуми с властите в провинция Гуандун и представихме свързани предложения, докато обсъждахме политиката и законодателството.“

Експертите все още не са предоставили никакви подробности за това как яйцеклетката и сперматозоидите се оплождат и имплантират в изкуствената матка.

Разкритията на д-р Джан бяха направени по време на интервю, споделено в Duoyin, китайската версия на TikTok.

Новината за разработката предизвика оживени дискусии в китайските социални медии, като критиците осъдиха технологията като етично проблематична и неестествена. Мнозина твърдяха, че лишаването на плода от майчина връзка е жестоко, като същевременно бяха повдигнати въпроси за това как ще се набавят яйцеклетки за процеса.

Мнозина обаче изразиха подкрепа за иновацията, разглеждайки я като средство за предпазване на жените от страдания, свързани с бременността.

“Много семейства плащат за изкуствено осеменяване, само за да се провалят, така че разработването на робота за бременност допринася за обществото”, споделя потребител в мрежата.

Преди това учени успешно са поддържали преждевременно родени агнета живи в продължение на седмици, използвайки изкуствена матка, която прилича на найлонова торбичка. “Биочантата“ осигуряваше всичко необходимо на плода, за да продължи да расте и да се развива, включително богато на хранителни вещества кръвоснабдяване и защитен сак с околоплодна течност. След 28 дни в торбата, агнетата – които иначе вероятно щяха да умрат – бяха наддали на тегло и бяха пораснали вълна.

Въпреки че биоторбата действа като инкубатор, позволявайки на недоносените индивиди да растат в среда, подобна на утробата, учените се надяват, че роботът за бременност ще може да поддържа плода от зачеването до раждането.

През 2022 г. група изследователи от Детската болница във Филаделфия, които разработват изкуствени утроби, публикуват статия за етичните съображения на технологиите.

От проучвания, направени по-рано тази година, показват, че 42% от хората на възраст 18–24 години са заявили, че биха подкрепили “отглеждането на плод изцяло извън тялото на жената“.

Ако проектът се осъществи, хуманоидната бременност може да се разглежда като инструмент за справяне с нарастващите нива на безплодие в Китай.

Докладите сочат, че нивата на безплодие в Китай са се увеличили от 11,9% през 2007 г. до 18% през 2020 г. В отговор местните власти в Китай включват изкуствено осеменяване и ин витро оплождане в медицинското си осигуряване, за да подкрепят раждането на безплодни двойки.