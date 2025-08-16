Пожар гори в Елховско

Пожар гори между селата Стройно, Борисово и Бояново в Елховско. Пламъците са тръгнали в обедните часове, от пътя между Стройно и Борисово, обхванали са сухи треви и стърнища, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Силният вятър е довел до бързо разрастване на огъня в посока с. Бояново. В гасенето на терен са девет противопожарни автомобила, огнеборци, служители на горското стопанство и полицията.

Свързани статии Пожар гори във вилната зона на Българово, евакуират хора

Към момента няма опасност за близките населени места, каза за БТА кметът на община Елхово Петър Гендов. "Може да се каже, че към момента на 50 процента пожарът е овладян. Силният вятър все още затруднява гасенето. Земеделци също се включиха на помощ и прокарват просеки с тежка техника", каза още кметът на Елхово, който също е на мястото на пожара.