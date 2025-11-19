Брюксел предлага създаването на “военен Шенген”

Европейската комисия предлага създаване на “военно Шенгенско простраство” - общоевропейско пространство за военна мобилност. Целта е проектът да направи по-бързо, по-безопасно и по-координирано придвижването на войски и военно оборудване в цяла Европа, предаде кореспондентът на БНТ.

За създаването на “военен Шенген” ЕК предлага премахване на регулаторните пречки, като въвежда първите по рода си хармонизирани правила на равнището на ЕС относно военната мобилност и определя ясни правила и процедури за трансграничните военни движения с максимално тридневно време за обработка и рационализирани митнически формалности.

Предвижда се и създаване на рамка за извънредни ситуации: нова Европейска система за засилено реагиране при военна мобилност за ускорени процедури и приоритетен достъп до инфраструктура в подкрепа на въоръжените сили, действащи в контекста на ЕС или НАТО.

Плановете на ЕК включват и модернизиране на ключови коридори на ЕС за военна мобилност в съответствие със стандартите за двойна употреба и защита на стратегическата инфраструктура с нов инструментариум за устойчивост. Предвижда се и въвеждане на солидарен резерв и възможността за създаване на цифрова информационна система за военната мобилност.

Изпълнението и наблюдението на готовността на държавите-членки ще се ръководят от нова група “Транспорт за военна мобилност” и усъвършенстван комитет за трансевропейската транспортна мрежа, подпомагани от националните координатори за трансграничен военен транспорт във всяка държава членка.

Комисията ще представи новия регламент относно военната мобилност на Съвета и на Европейския парламент за приемане съгласно обикновената законодателна процедура.