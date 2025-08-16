Отзвукът в Русия след срещата Тръмп-Путин: Протече по съседски топло

Снимка: Reuters 1 / 20 / 20

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, са се договорили да се договорят по-нататък; Путин е заявил, че е възможно конфликтът в Украйна да приключи; Тръмп е разбрал, че не Русия е основното препятствие за мира - това са част от оценките на руски медии след вчерашната среща на върха в американския град Анкоридж, в щата Аляска.

Путин отбеляза, че срещата е "протекла по съседски топло", отбелязва в. "Известия". Изданието припомня, че за последен път лидери на Русия и САЩ са общували на живо през 2021 година в Женева, когато в другото кресло е седял тогавашният президент на САЩ Джо Байдън. Лидерът на Кремъл подчерта сега, че е установил "хубави, преки контакти", посочва "Известия". В тази връзка Путин спомена телефонните разговори с американския президент и посещенията в Москва на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, както и редовните контакти между различни ведомства на двете страни.

"Известия" обръща внимание на факта, че Путин е изтъкнал пред медиите желанието на Тръмп да вникне в същността на украинския конфликт и да разбере причините за него. Лидерът на Кремъл напомни, че за Москва ситуацията в Украйна е свързана с фундаменталните въпроси на безопасността на Руската федерация, при това Москва винаги е смятала украинския народ за братски.

"Случващото се там е трагедия и тежка болка за Русия" са думите на руския президент, които "Известия" извежда на преден план.

"Next time in Moscow" - "Следващият път - в Москва", изписано, на английски език е водещото заглавие в друг руски вестник - "Комерсант". Оценките си за срещата в Аляска пред изданието дават руски експерти.

"Очакванията ми се оправдаха, защото аз не очаквах нищо. Получи се най-вероятният изход от срещата - договориха се да се договарят по-нататък", казва за изданието Сергей Полетаев, анализатор, съосновател и редактор на проекта "Ватфор".

"Проблемите са два. Първо - Тръмп не се счита за страна по конфликта и не иска да се замесва в него, а Путин е на обратната позиция - убеден е, че само Тръмп може да вземе принципно решение за края на войната. Ако двамата са се разбрали по този въпрос, по-натам работите ще станат. Вторият проблем е позицията на Европа и Украйна, които все още са решени да продължат да воюват. Според мен този проблем може да се реши само на фронта", казва Полетаев.

"Аз лично не очаквах тази среща да реши украинския въпрос - той е само сърцевината на проблема за европейската безопасност", заявява на свой ред за "Комерсант" професорът от националния изследователски институт "Висша школа по икономика" Тимофей Бордачов. "Всяка от страните - американската и руската, се съобразява със свои обстоятелства и ограничения, които не може да пренебрегне. Но въпреки това от американския дневен ред окончателно бе извадена идеята за "стратегическото поражение" и "изолацията" на Русия", смята Бордачов в контекста на срещата в Аляска Тръмп-Путин.

Иля Крамник, научен сътрудник в Център за изследване на стратегическото планиране към Руската академия на науките посочва пред "Комерсант", че срещата е доказала, че на този етап мирно решение на конфликта в Украйна е невъзможно. "Сега, очевидно, предстои най-сложната част: независимо дали преговорите между президентите на Русия и на САЩ са били плодотворни или не, мир в Украйна е възможен само при включването в решението на проблема на страните от Европейския съюз. Това обаче към момента изглежда немислимо, като се има предвид официалната позиция както на ЕС като цяло, така и на отделни държави от блока", заключава Крамник.

Държавната руска новинарска агенция ТАСС откроява оценката на Тръмп за срещата - 10 от 10. ТАСС отбелязва, че Путин е положил цветя на могилата с тленните останки на руски летци от Втората световна война, погребани в Анкоридж, и че като цяло първата визита на руския президент в САЩ от 10 години насам е продължила малко повече от пет часа.

"Срещата започна със среща очи в очи в лимузина "Кадилак" на президента на САЩ. Така те първо се погледнаха в очите още по пътя към главното място на срещата във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкоридж, отбелязва ТАСС.

ТАСС извежда на преден план думите на Путин, че е било необходимо "да се подобри ситуацията" в отношенията на Русия със САЩ, като "се премине от конфронтация към диалог". Агенцията обръща внимание и на мнението на Тръмп, че в Аляска е бил постигнат "огромен напредък". В същото време ТАСС посочва, че "американските медии са реагирали сдържано" на срещата Тръмп-Путин.

Според руския вестник "Комсомолска правда" Тръмп "прекрасно е разбрал, че не Русия е главното препятствие за мира". Според изданието преговорите всъщност са били "дълги, много дълги - 2 часа и 45 минути, което е рекорд и за Путин, и за Тръмп". Според изданието срещата в Анкорич е "огромна победа за стремящата се към мир Русия".

"Москоу таймс" отбелязва, че макар и Путин, и Тръмп да са говорили за постигнат напредък след разговорите, на практика те не са стигнали до мирно споразумение, на каквото американският президент се е надявал. "Въпреки червения килим и почестите двете страни очевидно не са успели да изгладят различията си по въпроса как точно да се сложи край на войната", обобщава медията.