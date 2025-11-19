ATACMS се завръщат: Украйна подновява ракетните удари по Русия

Украйна заяви във вторник, че е нанесла удари по руска територия с американски ракети ATACMS, в първото си публично изявление за подобен удар от началото на втория мандат на Тръмп, пише Business Insider.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили не предостави повече подробности за атаката, като само заяви, че ракетите с дълъг обсег са били използвани в „прецизен удар“.

„Използването на ракети с дълъг обсег, включително системи като ATACMS, ще продължи“, се казва в изявление.

Army Tactical Missile Systems, или ATACMS, са мощни ракети, изстрелвани от земята, с максимален обсег от около 190 мили.

Обикновено се изстрелват чрез пускови устройства M142 High Mobility Artillery Rocket System или M240 Multiple Launch Rocket System, с които Украйна разполага.

Няколко руски канала в Telegram публикуваха кадри от активирането на системи за противовъздушна отбрана над региона на Воронеж, но Business Insider не можа да потвърди независимо целевата зона на ударите.

Съобщението на Генералния щаб идва след месеци на съобщавани забавяния в одобрението от страна на САЩ за удари с ATACMS срещу Русия. Тъй като пусковите установки и ракетите на Украйна са американско производство, САЩ изискват Киев да координира целите си с Пентагона.

През ноември 2024 г. тогавашният президент Джо Байдън първоначално отмени предишните ограничения върху предоставените от САЩ на Украйна пускови установки, позволявайки ѝ да атакува директно руска територия. Киев продължи с удари по региона Брянск.

Това беше ход, който Вашингтон се колебаеше да направи в продължение на години, от страх, че такова участие ще подтикне Москва към ескалация на действията или дори към ядрена атака.

След първоначалния удар миналата година Украйна запази мълчание по отношение на използването на ATACMS,

след като през януари президентът Доналд Тръмп се върна в Белия дом. Не е ясно дали Пентагонът продължи да разрешава такива удари срещу Русия под новата администрация.

Тези месеци бяха белязани от интензивни преговори на Тръмп за постигане на споразумение за прекратяване на огъня с Русия.

През август The Wall Street Journal съобщи, че Пентагонът е налагал вето на ударите на Украйна с ATACMS срещу Русия в продължение на месеци.

Обявяването на Украйна във вторник предполага промяна в политиката на Пентагона, въпреки че обстоятелствата зад новата позиция на САЩ остават неясни.

След като използването на западнопроизведени боеприпаси беше блокирано, Украйна се опита да запълни празнината, като разположи свои собствени дългообхватни ракети, като Flamingo, за да порази цели като оръжейни фабрики и нефтопреработвателни съоръжения по-навътре в Русия.

Киев също атакува Русия със свои собствени, големи, бавно движещи се крилати дронове, които често са оборудвани да летят към целите си с експлозивен товар.