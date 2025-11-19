Държавата с нови правила при навлизане на мечки в населените места

Зачестяват случаите на мечки, които необезпокоявано се разхождат в населени места. Последната забелязана беше в Карлово. Животното беше слязло от гората до къщите и се подплашил от преминаващ автомобил. Преди зимния период мечките търсят храна, за да натрупат запаси. Влизат в дворове, хранят се от кошери с мед, от лозя, овошки.

Във връзка със зачестилите случаи на навлизане на мечки в населени места е разработен и официално утвърден нов протокол, който регламентира действията на компетентните институции при подобни ситуации. Документът е подписан от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, министъра на вътрешните работи Даниел Митов и министъра на околната среда и водите Манол Генов.

Новият протокол създава ясен и координиран ред за реакция при появата на мечки в урбанизирани територии.

Тъй като действащото законодателство към момента не позволява използване или носене на огнестрелно оръжие в населени места, документът има ключово значение за легитимирането на всички действия по обезопасяване на района и прогонване на дивите животни.

Чрез него се предоставя единен подход за необходимите действия, които горските структури, органите на МВР и експертите на МОСВ трябва незабавно да предприемат. Тези действия включват уведомяване на заинтересованите лица, обход на района, даване на инструкции за обезопасяване и прогонване на проблемния индивид или, ако се е оттеглил, наблюдение на района до 72 часа. Целта е да се гарантират безопасността на гражданите и ефективното управление на рискови ситуации, без да се застрашава животът на животните.

С подписването на документа трите министерства обединяват усилията си в отговор на повишената активност на мечките през есенно-зимния сезон, когато животните активно търсят храна и рискът от навлизане в населени места нараства.

Новият протокол осигурява бързи мерки и по-добра координация между институциите, като по този начин държавата реагира по-ефективно на възникващите случаи.