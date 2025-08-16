Бунт в кухнята: Персоналът на ресторант заплаши да напусне заради Джей Ди Ванс

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е бил принуден да отмени резервацията си за вечеря в модерен гастро-паб в Котсуолдс, след като персоналът заплаши да напусне, ако той се появи, съобщава Daily Mail.

Семейната почивка на Ванс с жена му Уша Чилукури и трите им деца предизвика спорове тази седмица, като местните жители твърдят, че животът им е бил „превърнат в ад“ от многобройни полицейски конвои и бръмчащи хеликоптери.

Сега стана ясно, че модният пъб „Bull”, който миналият месец беше домакин на бившия кандидат за президент на САЩ от Демократическата партия Камала Харис, е трябвало да отмени резервацията на Ванс, защото персоналът е отказал да го обслужи.

Ричард Фейрхърст, който управлява местния блог на общността в Чарлбъри, заяви пред The Daily Mail:

„Местните жители са убедени, че персоналът е отказал да обслужи Ванс, но The Bull мълчи“.

Друга местна жителка, Клеър Шакя, каза: „От надежден източник ми казаха, че персоналът на Bull наистина е възразил срещу посещението на Джей Ди Ванс. А редовните им клиенти ги подкрепят в това.“

Въпреки това, източник, близък до Джей Ди Ванс, заяви:

„The Bull беше включен като възможен вариант за обяд, но в крайна сметка семейството реши да не ходи там. Никога не е имало индикации от страна на The Bull, че той или семейството му не са добре дошли.“

Пъбът предлага частни вечери за до 28 гости в „тайната градинска стая“ и се смята, че Ванс е резервирал това място, за да може да се скрие от протестиращите, ядосани от престоя му в Котсуолдс.

След новината за отказа на The Bull да обслужи Ванс, страницата на кръчмата във Facebook беше залята от коментари на хора, които както приветстваха, така и осъждаха решението.