Намираме се в по-опасно време, отколкото през Кубинската ракетна криза

Професор Сергий Плохий се чувства потиснат, но това е разбираемо. Историкът от Харвард е на гости на семейството си в родната си Украйна и нещата изглеждат мрачни.

„Сега в Киев е по-опасно, отколкото беше последния път, когато бях тук“, казва 68-годишният мъж пред The Times. „И е по-опасно, колкото по-близо се приближавате до фронтовата линия. Но в Украйна има решителност, ние казваме: „ние сме тук, ние оставаме, ние ще се борим“.“

Макар че е оптимист относно способността на Украйна да се справи, на по-широката световна сцена Плохий вярва, че се намираме в момент на огромна опасност, по-опасна дори отколкото в разгара на кубинската ракетна криза.

„Мисля, че днес живеем в по-опасен свят, отколкото през октомври 1962 г.“, отбелязва той.

Новата му книга, „Ядрената ера“, проследява историята на ядрените въоръжения от ранните трудове по ядрена физика на Ърнест Ръдърфорд и Фредерик Соди до проекта Манхатън, Студената война и постоянното натрупване на нови ядрени играчи след разпадането на Съветския съюз.

Днес сме в по-лоша ситуация, защото има повече шофьори на ядрената магистрала – и те шофират без включени светлини

По време на Кубинската ракетна криза, когато САЩ и СССР се доближиха опасно до пълномащабна ядрена война, единствените други държави с ядрен капацитет бяха Великобритания и Франция. Оттогава Китай, Израел, Индия, Пакистан и Северна Корея се присъединиха към клуба и много други искат да се присъединят. Повечето от тях няма да играят по същите правила.

„Ако международната система загуби сегашния си баланс и глобалните и регионални съперничества, които подхранват ядреното разпространение през последните десетилетия, излязат извън контрол, скоро може да видим до 40 допълнителни ядрени държави в света, около пет пъти повече, отколкото са днес“, предупреждава Плохий.

След кубинската ракетна криза, Америка и съветските лидери, ужасени от това колко близо са били до унищожение, създадоха серия от проверки и баланси – договори, горещи линии и споразумения за контрол на въоръженията – за да контролират ядреното развитие. Страхът през 60-те и 70-те години на миналия век беше сила за мир. Взаимно гарантираното унищожение означаваше, че никой няма да използва оръжията си.

В наши дни, твърди Плохий,

страхът се е завърнал – но е вероятно само да направи конфликта по-вероятен.

В книгата си той пише:

„С отминалите споразумения от Студената война и новата, нерегулирана надпревара във въоръжаването, страхът се завръща, този път готов да подхрани надпревара във въоръжаването, която в най-добрия случай ще се окаже огромна загуба на пари и ресурси, а в най-лошия може да доведе до ядрена конфронтация.“

Какво има предвид той с това?

„Когато срещнете лъв в джунглата, страхът може да ви мобилизира да бягате по-бързо, отколкото бихте бягали иначе“, казва той. „Или може да ви парализира или да ви накара да бягате в грешната посока.“

Той посочва примера с отношенията на Запада с Владимир Путин, който многократно е намеквао, че Русия ще използва ядрения си арсенал, ако членовете на НАТО се намесят във войната в Украйна. Външните наблюдатели ще видят последствия, „каквито никога не сте виждали в цялата си история“, предупреди Путин, когато нахлу през февруари 2022 г.

Но страхът от действията на Путин е удължил войната, на мнение е Плохий, защото западните страни се въздържат от по-пълноценно участие.

„Това е класическо умиротворяване. Надяваш се, че ако нахраниш лъва, апетитът му ще бъде задоволен, но всъщност апетитът му се увеличава.“

Част от проблема е дисбалансът на силите, който произтича от споразумението на Украйна да се откаже от ядрения си арсенал в Будапещенския меморандум от 1994 г. В замяна на отказа от оръжията, наследени от Съветския съюз - по това време третият по големина арсенал в света - Съединените щати, Обединеното кралство и Руската федерация се заклеха да защитават суверенитета на Украйна.

„Това се смяташе за абсолютен успех от гледна точка на неразпространението“, казва Плохий. „Но това създаде вакуум в сигурността, премахвайки оръжия за възпиране от територията на Украйна, без да ги замени с никакво друго средство за възпиране. Това означаваше, че Путин се чувстваше свободен да нахлуе 28 години по-късно. Меморандумът от Будапеща беше причина за най-голямата война в Европа от 1945 г. насам.“

И характерът на войната се промени. За първи път в историята се води пълномащабна конвенционална война на и около граждански ядрени електроцентрали - в Чернобил и Запорожие.

"Атака на една от тези централи може да я превърне в мръсна бомба", добавя той.

Плохий знае какви са последствията от подобна ядрена катастрофа. През 1986 г., живеейки в град Днепър в Източна Украйна, той си спомня как започнали да се разпространяват слухове за експлозия в Чернобил.

„Отидох при хората, които познавах в градската администрация, но имаше огромна блокада на информацията“, разказва той. „Информацията, която имахме, идваше предимно от „Гласът на Америка“ и Би Би Си. Държахме децата си в апартамента през по-голямата част от това лято. Синът ми беше на три години, а дъщеря ми на две по това време. Това беше много важно събитие в живота ми.“

Той се очаровал от истината, което довело до неговата забележителна книга от 2018 г. за бедствието — „Чернобил: История на една трагедия“. Книгата от своя страна вдъхнови известния минисериал на HBO „Чернобил“ с участието на Джаред Харис и Емили Уотсън.

„Тази нова книга е наистина продължение на търсенето на ролята на всичко ядрено в живота ни“, казва Плохий. „Някои от най-мощните ракети от Студената война са произведени в Днепър, във фабрика на същата улица, където живеех. Моят тъст е работил там по време на Кубинската ракетна криза.“

Той също така добре познава последиците от настоящата война. Братовчед му Андрей е убит в края на 2022 г., когато армейското му подразделение е подложено на въздушна бомбардировка близо до Бахмут.

„Това е война, в която много често не виждаш врага си“, казва Плохий.

Режими като Иран, казва той, гледат на Украйна като пример защо е жизненоважно да има ядрен възпиращ фактор.

„Ударът, който беше нанесен на неразпространението от тази война, е огромен“, казва той. Войната изпрати ясно послание, че ядрените оръжия са най-добрите налични гаранти за суверенитет. А технологичните бариери за постигане на такава мощ сега са ниски. „Дори малки и бедни страни като Северна Корея могат да се сдобият с бомба, ако са решени да го направят.“

И така, какво трябва да направи Западът по отношение на решимостта на Иран да придобие ядрен капацитет?

Тук Плохий заема необичайна позиция. Той разглежда инвазията в Ирак през 2003 г. - и катастрофалните последици, които се развиха - като симптом на неоснователния (както се оказа) страх на Запада от оръжията за масово унищожение на Саддам Хюсеин.

„Моята позиция е, че иранската ядрена бомба е лошо нещо“, казва той. „Но все още не е толкова лошо, колкото пълномащабна война и потенциално повторение на историята на Ирак. Трябва да се опитаме да ги спрем да строят ядрени бомби, използвайки всички средства, с които разполагаме, но без пълномащабна война.“

Той казва, че стремежът за неразпространение на ядрени оръжия е „ранен, но не е мъртъв“. И бъдещето му зависи от това какво се случва в Украйна.

Това бъдеще, в обрат на историята, може скоро да бъде решено в Будапеща, същият град, където Украйна се съгласи да се откаже от оръжията си преди три десетилетия. Там Доналд Тръмп, окуражен от успеха си в посредничеството за прекратяване на огъня в Газа, се съгласи да се срещне с Путин в опит да сложи край на войната в Украйна.

„Ако Западът е достатъчно обединен и Съединените щати - голямата сила, която принуди Украйна да се откаже от ядрените си оръжия - в крайна сметка намерят начин да защитят Украйна, това ще бъде много различен край, много различна история и много различен урок за научаване“, казва Плохий. „Неразпространението, в основата си, е много дискриминационно и несправедливо. Съществува изключителен клуб от ядрени сили, който решава да не позволява ядрена енергия на никоя друга държава. Но това е нещо, което в крайна сметка все още може да работи в интерес на света като цяло.“