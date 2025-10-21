Как израелските затвори помогнаха за формирането на поколение лидери на „Хамас”?

Когато Яхя Синвар се завърна в Газа през 2011 г. след повече от две десетилетия в израелски затвор, той беше отчаян. Лесно разпознаваем по черните си като въглен вежди и дълбоките бръчки на челото, той беше освободен като част от сделка, при която 1027 палестински затворници бяха разменени за един израелски войник, Гилад Шалит. Но Синвар смяташе, че тези условия не са достатъчно добри.

Д-р Ювал Битон, 58-годишен, бивш шеф на израелската разузнавателна служба в затворите, се позовава на двама лидери на Хамас и обяснява: „Той каза, че сделката за Шалит е лоша, защото са оставили Хасан Саламех и Махмуд Иса.“

Саламех, който е ръководил атентатите с бомби в автобуси в Йерусалим и Тел Авив през 90-те години, и до днес е в израелски затвор. Иса, основател на военната клетка на Хамас в Йерусалим, беше освободен миналата седмица, пише The Times.

Сделката за Гилад Шалит сега се счита за катастрофа за Израел и Бинямин Нетаняху, който беше министър-председател през 2011 г., отчаяно се опитва да не я повтори, след като беше убеден от президента Тръмп да приеме друга размяна на затворници, за да сложи край на войната.

За да освободи заложниците, Израел освободи 1700 палестинци, задържани от Газа по време на войната, и освободи 250 членове на Хамас и Фатах, излежаващи доживотни присъди за самоубийствени атентати и стрелби, извършени през последните 40 години.

„Цената е висока“, каза Битон, който все още чака освобождаването на своя племенник, 38-годишния Тамир Адар, убит на 7 октомври, чието тяло остава погребано в Газа. „Но мисля, че трябва да платим тази цена, защото нямаме друг избор.“

Малко хора разбират компромисите в споразумението за прекратяване на огъня в Газа по-добре от Битон, зъболекар, който спечели доверието на Синуар по време на престоя на лидера на Хамас в затвора. Той спаси живота на Синуар, като разпозна признаците на смъртоносен абсцес в шията му и организира операция на израелски лекари.

Докато е бил в затвора Хадарим, Синвар е научил иврит, е завършил курсове по еврейска история в Отворения университет и е превел на арабски книги на израелски шефове на разузнаването. Той е написал роман, „Трънът и карамфилът“, за дълбоко религиозен палестинец, който мечтае да води джихад срещу Израел от разклонена мрежа от тунели под Газа.

Мика Коби, който прекара 150 часа в една стая със Синуар като бивш шеф на разследванията в Шин Бет, израелската вътрешна разузнавателна агенция, каза: „Той подготви клането от 7 октомври в затвора“.

Синуар изглежда признава това в рядко интервю с италиански журналист през 2018 г. „Затвора те изгражда“, каза той.

След освобождаването си през 2011 г. Синвар се изкачи в йерархията на Хамас, като ръководеше строителството на „метрото в Газа“ и в крайна сметка организира атаките от 7 октомври, когато специалните сили Нухба превзеха командните постове на израелските отбранителни сили и разпалиха кървава баня в кибуците, граничещи с Газа.

Той беше убит миналата година, като последните му мигове бяха заснети на видео, докато той предизвикателно махаше с пръчка към израелски дрон.

Неговата история, далеч от уникална, илюстрира рисковете от освобождаването на членове на „Хамас”.

Затвора, в който някога беше задържан Синвар, дори беше наречен „университет Хадарим“. Иса запомни Корана, научи калиграфия и написа много книги по време на престоя си в затвора.

От основаването си през 1948 г. Израел е бил готов да санкционира небалансирани размени на затворници, философия, основана на библейското понятие pikuach nefesh, което дава приоритет на запазването на живота – и е превърната в военна доктрина да не се оставя никой зад гърба.

Това е дало на Хамас извратен стимул да отвлича повече заложници като начин да осигури освобождаването на палестинци в израелските затвори. Иса е в затвора от 1993 г. за ръководене на отвличането на старши сержант Нисим Толедано, войник от Израелските отбранителни сили, който е убит от похитителите си, след като израелското правителство отхвърля предложената размяна.

Сред другите, освободени от Израел по време на предишни размени на затворници, е менторът на Синуар, шейх Ахмед Ясин, парализираният имам, който основава Хамас и е убит през 2004 г. Друг, който прекарва формиращите си години в израелска килия, е Исмаил Хание, изгнаният политически лидер на Хамас, който отпразнува атаките от 7 октомври, като благодари на Аллах – преди убийството му в Техеран миналата година.

Този път Нетаняху задържа някои от най-големите имена, които "Хамас" се надяваше да освободи, в опит да избегне повторение на провала със Синуар.

66-годишният Марван Баргути, наречен „палестинският Мандела“ от своите поддръжници, но считан за терорист от Израел, остава в затвора. Член на Фатах, той е един от малкото политици, за които се смята, че имат достатъчно подкрепа, за да обединят палестинците под едно знаме, и доказателство за влиянието му е, че Итамар Бен-Гвир, пламенният израелски министър на сигурността, реши да се подиграе на най-известния затворник в страната при посещението си в килията му през август.

Сред другите, които Израел отказва да освободи, е Абас ал-Сайед, архитектът на атентата в хотел „Парк“ в Нетания през 2002 г., при който загинаха 30 израелци.

„Израел е успял в тези преговори, защото най-важните лидери на Хамас остават в затвора“, каза Битон, който е проучил списъка с имена и е запознат с много от тези, които все още са зад решетките. „Не виждам никой, който да е като Синвар.“

Привилегиите, от които се ползваше Синвар в затвора, са изчезнали, което означава, че е по-малко вероятно освободените палестински затворници да се превърнат в по-

Във видеото на Баргути, публикувано от Бен-Гвир през август, политикът от Фатах изглеждаше измършавел и слаб. Семейството му твърди, че миналия месец е бил пребит до безсъзнание, което изглежда в съответствие с по-суровите условия, в които се намират палестинските затворници от 7 октомври.

Доклад на ООН от миналата година установи, че затворници са били сексуално малтретирани, а израелската правозащитна организация „Б'целем“ описа затворите в страната като „мрежа от лагери за изтезания“.

Но израелските хардлайнери не изразяват разкаяние. „Ние се отнасяме към тях в точно съответствие с международното право“, каза Коби. „Но не повече от това.“

Израел е заложил на освобождаването на само 96 от най-твърдите затворници обратно в Западния бряг и Газа, в сравнение с 154, които са били депортирани през Египет.

„Грешката, която Израел е допуснал сега, е да ги освободи в чужбина – в Египет, Катар и Турция“, каза Битон. „По-добре е да ги освободи в Газа и Западния бряг, където са под ваше наблюдение.“

Макар че лица като Синвар винаги са били считани за бъдещи лидери на Хамас, не винаги е ясно кои затворници биха могли да представляват най-голяма заплаха.

Според Коби, Салех ал-Арури е бил считан за доста незначителна фигура, когато е бил освободен в чужбина през 2007 г. и е живял в Турция и Ливан. Въпреки това, той е станал лидер на Хамас в Западния бряг и е изиграл важна роля в планирането на атаките от 7 октомври.