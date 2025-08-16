IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: „Коалицията на желаещите“ да не забравят салфетки за срещата

Захарова отбеляза, че на 17 август ще се проведе среща на „коалицията на желаещите“

16.08.2025 | 18:01 ч. Обновена: 16.08.2025 | 19:09 ч. 47
Снимка: БГНЕС/ EPA

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова посъветва лидерите на „коалицията на желаещите“ да не забравят салфетки и „захарни лъжички“ за следващата среща.

Захарова отбеляза, че на 17 август ще се проведе среща на „коалицията на желаещите“ чрез видеоконферентна връзка под председателството на британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.

„Те не трябва да забравят салфетки и лъжички за захар“, отбеляза тя в Telegram.

През май се появи видео на Макрон, Стармер и Мерц, заснето във влак по време на пътуване до Киев. Във видеото Макрон, след като журналисти започват да снимат срещата им, изведнъж осъзнава, че набързо започва да премахва малък бял пакет от масата. Елисейският дворец заяви, че малкият бял пакет, който Макрон набързо е премахнал от масата пред журналисти, не е бил наркотици, а кърпичка.

