Влакове нарушават спокойствието и луксозния живот на Зукърбърг и гражданите на Пало Алто

Жителите на луксозен технологичен град се направиха необичайно оплакване - неприятно силни влакови клаксони, които ги държат будни цяла нощ.

Местните жители на Пало Алто, където главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг живее от 2004 г., от десетилетия се оплакват от оглушителния шум, идващ от релсите на Caltrain. Когато влаковете се приближават до железопътни прелези в града, се чува оглушителен клаксон с почти 110 децибела.

Клаксонът е толкова силен, колкото оживен нощен клуб или рок концерт и не се чува само веднъж, а четири пъти, докато преминава през града, за да предупреди минувачи и автомобили.

Жителите се оплакват от дразнещия шум и го обсъдиха на заседание на градския съвет тази седмица, където обсъдиха възможни решения за намаляване на оглушителния шум.

"Имам нов съсед с петгодишно дете, което се събужда с този товарен влак посред нощ всяка нощ", споделя Рейчъл, която също живее в технологичния град.

Две от обсъжданите възможни решения бяха въвеждането на крайпътни клаксони, които да свирят на трите прелеза на Caltrain.

"Това е стационарен клаксон на прелеза, а не клаксон във влака", споделя член на градския съвет и добавя: "Клаксоните край пътя намаляват шума с около 80-90%, така че решението е много важно".

Четиристепенна бариера би премахнала напълно всякакъв звук. Системата напълно блокира трафика от навлизане на релсите, когато влак се приближава, осигурявайки по-високо ниво на безопасност от стандартната двустранна бариера.

Инсталирането на клаксона би било по-бързо и по-евтино, докато изграждането на четиристранна бариера, каквото е другото предложение, е по-скъпо и може да струва до 5,1 милиона долара.

Жителите се стремят да премахнат шума, а не да го преместят и концентрират.

Други жители изразиха същите оплаквания и обявиха своята подкрепа за четиристранната бариерна система.

"Този ​​влак е тук повече от 150 години. Не знам от колко време пускат клаксоните, но това ще е първият път от много, много десетилетия, в който няма да имаме шум от клаксоните в общността", споделят след решението си от градския съвет.

Следващата стъпка е осигуряването на финансиране за проекта, което представлява проблем.

Той добави, че Транспортната агенция на долината може да бъде източник на финансиране, но „все още не е определен“.

Старшият инженер на града Рипон Бхатия изчислява, че проектът ще отнеме от 36 до 60 месеца, което разочарова жителите.

"Следващото ни искане е да го [построим] бързо... вече загубихме една година, говорейки за крайпътни клаксони, които са остарели", споделя друг местн след срещата.

Но има някои неща, които Caltrain незабавно урежда, за да подобри безопасността и сигурността, преди да бъдат монтирани бариерите. Добавят се здрави стълбове, маркери, осветени със слънчева светлина, и прясна пътна боя, за да се предотврати случайното излизане на шофьорите върху релсите.

И ще бъде въведена нова система Rail Sentry, която използва камери, LIDAR и изкуствен интелект - същата технология, която се използва в автономните автомобили - за да забелязва всеки или нещо по релсите.

Пало Алто, често наричан "родното място на Силициевата долина“ поради ролята си в насърчаването на растежа на множество технологични компании, е един от най-скъпите градове за живеене в Калифорния.

Дом на Станфордския университет, един от водещите изследователски университети в света, много известни технологични компании, като Facebook, Google и Hewlett-Packard, имат своите централи или значително присъствие в Пало Алто.

Градът постоянно се нарежда сред най-добрите градове в Съединените щати по отношение на качеството на живот и цялостната обитаемост - но придобиването на дом там е недостижимо за мнозина.

Средната стойност на жилището в Пало Алто е изумителните 3 483 080 долара според Zillow. Това не е необичайно за пазара на жилища в Златния щат.

Калифорния е дом на петте най-скъпи пазара по средна продажна цена през 2025 г., според проучване на SmartAsset.

Милиардерът Марк Зукърбърг и съпругата му живеят от години в Пало Алто, но жителите споделят, че той напълно е преобърнал някога идиличния район, за да построи свой собствен частен комплекс.

Семейството е закупило най-старата къща в града, дом от 525 кв. м на Еджууд Драйв. След това Зукърбърг започна да купува все повече имоти по Еджууд Драйв и Хамилтън Авеню, като похарчи над 110 милиона долара, за да придобие поне 11 къщи - няколко от които сега стоят празни.

Технологичният магнат е купил четири жилища през последните 15 месеца и е похарчил над 43 милиона долара, за да ги обедини в своето частно имение от 1,83 акра в Пало Алто, според Robb Report.