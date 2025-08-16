Путин се повози на "Звяра" на Тръмп, а спекулациите веднага започнаха

На оспорваната среща на върха в Аляска имаше няколко момента, в които президентът Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин размениха думи без преводачи, за да обсъдят войната в Украйна – което предизвика дебат за това дали Путин говори английски.

Те се пошегуваха и посмяха на червения килим, който администрацията на Тръмп беше разпънала за руския лидер в Анкъридж, и разговаряха на задната седалка на бронираната лимузина на президента, наречена „Звярът“.

Пътуването с кола беше възможност двамата лидери да останат сами, като изключим охраната и шофьора.

Макар че е малко вероятно по-широкият свят някога да разбере какво са обсъждали двамата мъже, коментатори и експерти се изказаха за това, което знаем – Путин владее добре английския език.

Когато журналистите викаха въпроси към Путин, един от които беше „Ще спреш ли да убиваш цивилни?“, Путин посочи ухото си и сви рамене, сякаш предполагаше, че или не е разбрал въпроса, или не го е разбрал. Путин също така направи странни изражения на лицето, когато медиите му зададоха въпроси, когато пристигна в базата.

Говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви през 2021 г., че руският лидер, който говори свободно немски, говори толкова добър английски, че „понякога дори поправя преводачите.“

„Английският на Путин е много по-добър, отколкото показва“, каза пред CBS Джон Съливан, бивш посланик на САЩ в Русия: „Той не говори толкова свободно английски, колкото немски, може да разговаря с германския канцлер на безупречен немски. Английският му не е чак толкова добър, но би могъл да проведе разговор с президента на английски, който президентът Тръмп би разбрал.“

Скептиците относно Путин изразиха загриженост, че руснакът и Тръмп са разговаряли сами в задната част на „Звяра“.

„Твърдо вярвам, че каквото и да е било казано между Тръмп и Путин (чийто английски е достатъчно добър) насаме в „Звяра“ в продължение на няколко минути без свидетели, е истинската причина за цялата тази среща на върха в последния момент“, спекулира демократичният коментатор Джули Рогински в предаването X. „И не съм толкова сигурна, че е било само за Украйна.“

„Проектът Линкълн“, анти-Тръмп група, посочи владеенето на английски език от Путин в публикация в X. Групата сподели клип на репортер, който пита Путин дали ще спре да убива цивилни в Украйна, когато лидерът почука по ухото му и не отговори.

„Между другото, Путин говори английски“, гласи публикацията.

Канадският сенатор Чарлз Адлър също сподели същия клип.

„Путин може да се преструва, че не разбира английски. Истината е, че той е бивш агент на КГБ, владеещ няколко езика“, каза Адлер в публикация в X. „Вероятно говори английски на по-високо ниво от Тръмп. От друга страна, същото важи и за Додж от 1957 г.“

Киевският журналист Юън Макдоналд заяви, че руската делегация е имала предимство пред американската в решаващите мирни преговори.

Срещата на върха при закрити врати се е проточила повече от два часа към момента на писане и е включвала държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф, както и руския министър на външните работи Сергей Лавров и руския политически съветник Юрий Ушакова.

„Руските делегати Ушаков и Лавров владеят свободно английски. Рубио и Уиткоф не говорят руски“, каза Макдоналд в публикация в BlueSky. „Голямо предимство за Путин пред Тръмп. Можете да се обзаложите, че Ушаков и Лавров ще слушат внимателно какво ще каже американската делегация.“