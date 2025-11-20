Представителна изложба „Полет“ събира 13 български и италиански графици в галерия Ларго във Варна

От 27 ноември до 15 декември 2025 г. в галерия „Ларго“ във Варна ще бъде експонирана представителната сборна изложба графика „Полет“, обединяваща 13 съвременни български и италиански художници. Проектът се реализира от галерия „Ларго“ в партньорство с Италианската екслибрис асоциация и е част от 6-ия Международен екслибрис конкурс Варна и 13-ия Международен екслибрис конкурс „Библиотека Бодио Ломнаго“ в Италия. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU, компонент „Социално включване“, инвестиция „Развитие на културните и творчески сектори“.
Изложбата ще бъде представена пред международна публика в България и Италия и ще покаже селекция от водещи съвременни автори в областта на графиката и екслибриса. Сред участниците са българските художници Петър Лазаров, Юлиан Йорданов, Анна Тихонова-Йорданова, Димо Колибаров, Васил Колев-Vassillo, Христо Найденов, Христо Керин, Румен Нечев, Светослав Косев и Димо Миланов, както и италианските творци Мария Мадалена Тучели, Силвана Мартиньони и Иво Мозеле.
Проектът е част от дългогодишното партньорство между галерия „Ларго“ и Италианската екслибрис асоциация, които имат зад гърба си няколко успешни съвместни инициативи. Тази година фокусът е насочен към уникалната среща между голямоформатната и миниатюрната графика – едно своеобразно пътуване от микро вселената на екслибриса до вълнуващия свят на мащабната графика.
Паралелна експозиция в Държавен архив – Варна
В дните между 26 ноември и 5 декември ще бъде представена и изложбата на шестото издание на Международен екслибрис конкурс Варна в залите на Държавен архив – Варна. Двете паралелни експозиции ще дадат възможност на жителите и гостите на града да се потопят в цялото разнообразие на графичното изкуство – от миниатюри с размер 5×7 см до големи графики от 100×70 см. Галерия Ларго представя изкуство на български художници и присъства активно в културния живот на Варна и страната както със сериозния си изложбен календар, така и с генерирането на интересни културни събития и проекти.
Графика Димо Колибарев - Полет
Специален акцент в изложбата на архива е премиерната за публиката селекция от репродукции на екслибриси на български художници от миналия век. Тя е подготвена от екипа на варненския отдел на Държавна агенция „Архиви“ със съдействието на архивните структури в страната. Сред авторите, чиито творби ще бъдат представени, са Преслав Кършовски, Михаил Тошков, Пенчо Кулеков и Димитър Бакалов. Част от репродукциите са посветени на именити български интелектуалци като проф. Атанас Божков, Иван Сестримски и Иван Троянски.
Графика Димо Миланов - Риба
Дати и откривания
• 26 ноември, 18:00 ч. – Държавен архив – Варна: Откриване на изложбата на Международен екслибрис конкурс Варна и селекцията от фонда на Държавна агенция „Архиви“.
• 27 ноември, 18:30 ч. – галерия „Ларго“: Откриване на представителната изложба графика „Полет“.
Графика Иво Моселе
На двете събития се очаква да присъстват голяма част от участвалите художници от България и Италия. Заповядайте на изложба графика Полет с картини на известни артисти, за да се насладите на вълнуващо и уникално художествено събитие. Организаторите отправят покана към ценителите на графиката да се насладят на едно въздействащо културно преживяване, което обединява традиции, съвременност и международно творческо партньорство.
Графика Мария Маддалена-Тучели
Графика Румен Нечев
Графика Силвана Мартиньони
А проектът ще търпи своето развитие през януари 2026 година, когато изложбата „Полет“ ще отлети за Италия. Колекцията от графики ще гостува в град Варезе в рамките на зимното издание на Международен екслибрис конкурс „Библиотека Бодио Ломнаго“.
Нели Вълчева, куратор