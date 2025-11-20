Представителна изложба „Полет“ събира 13 български и италиански графици в галерия Ларго във Варна

От 27 ноември до 15 декември 2025 г. в галерия „Ларго“ във Варна ще бъде експонирана представителната сборна изложба графика „Полет“, обединяваща 13 съвременни български и италиански художници. Проектът се реализира от галерия „Ларго“ в партньорство с Италианската екслибрис асоциация и е част от 6-ия Международен екслибрис конкурс Варна и 13-ия Международен екслибрис конкурс „Библиотека Бодио Ломнаго“ в Италия. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU, компонент „Социално включване“, инвестиция „Развитие на културните и творчески сектори“.

Изложбата ще бъде представена пред международна публика в България и Италия и ще покаже селекция от водещи съвременни автори в областта на графиката и екслибриса. Сред участниците са българските художници Петър Лазаров, Юлиан Йорданов, Анна Тихонова-Йорданова, Димо Колибаров, Васил Колев-Vassillo, Христо Найденов, Христо Керин, Румен Нечев, Светослав Косев и Димо Миланов, както и италианските творци Мария Мадалена Тучели, Силвана Мартиньони и Иво Мозеле.

Проектът е част от дългогодишното партньорство между галерия „Ларго“ и Италианската екслибрис асоциация, които имат зад гърба си няколко успешни съвместни инициативи. Тази година фокусът е насочен към уникалната среща между голямоформатната и миниатюрната графика – едно своеобразно пътуване от микро вселената на екслибриса до вълнуващия свят на мащабната графика.

Паралелна експозиция в Държавен архив – Варна

В дните между 26 ноември и 5 декември ще бъде представена и изложбата на шестото издание на Международен екслибрис конкурс Варна в залите на Държавен архив – Варна. Двете паралелни експозиции ще дадат възможност на жителите и гостите на града да се потопят в цялото разнообразие на графичното изкуство – от миниатюри с размер 5×7 см до големи графики от 100×70 см. Галерия Ларго представя изкуство на български художници и присъства активно в културния живот на Варна и страната както със сериозния си изложбен календар, така и с генерирането на интересни културни събития и проекти.

Графика Димо Колибарев - Полет

Специален акцент в изложбата на архива е премиерната за публиката селекция от репродукции на екслибриси на български художници от миналия век. Тя е подготвена от екипа на варненския отдел на Държавна агенция „Архиви“ със съдействието на архивните структури в страната. Сред авторите, чиито творби ще бъдат представени, са Преслав Кършовски, Михаил Тошков, Пенчо Кулеков и Димитър Бакалов. Част от репродукциите са посветени на именити български интелектуалци като проф. Атанас Божков, Иван Сестримски и Иван Троянски.

Графика Димо Миланов - Риба

Дати и откривания

• 26 ноември, 18:00 ч. – Държавен архив – Варна: Откриване на изложбата на Международен екслибрис конкурс Варна и селекцията от фонда на Държавна агенция „Архиви“.

• 27 ноември, 18:30 ч. – галерия „Ларго“: Откриване на представителната изложба графика „Полет“.

Графика Иво Моселе

На двете събития се очаква да присъстват голяма част от участвалите художници от България и Италия. Заповядайте на изложба графика Полет с картини на известни артисти, за да се насладите на вълнуващо и уникално художествено събитие. Организаторите отправят покана към ценителите на графиката да се насладят на едно въздействащо културно преживяване, което обединява традиции, съвременност и международно творческо партньорство.

Графика Мария Маддалена-Тучели

Графика Румен Нечев

Графика Силвана Мартиньони

А проектът ще търпи своето развитие през януари 2026 година, когато изложбата „Полет“ ще отлети за Италия. Колекцията от графики ще гостува в град Варезе в рамките на зимното издание на Международен екслибрис конкурс „Библиотека Бодио Ломнаго“.

Нели Вълчева, куратор

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU, Компонент „Социално включване“, Инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“. Цялата отговорност за съдържанието ѝ се носи от Ларго Арт ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и НФК.