Новини Днес | 65

Краката на Путин конвулсираха подозрително: Носи ли екзоскелет, за да е по-висок? ВИДЕО

Според наблюдателите, той носи обувки, които добавят 12 см към височината му

16.08.2025 | 18:31 ч. Обновена: 16.08.2025 | 19:14 ч. 58
Снимка: БГНЕС

Интересен момент бе уловен от камерите по време на срещата на Владимир Путин с Доналд Тръмп. Кракът на руския лидер "потрепна подозрително", докато се сбогува с американския си колега. 

Кадри, публикувани от Кремъл, заснеха как коляното на руския лидер многократно конвулсира, докато стои до американския си колега след съвместна пресконференция на срещата на върха в Аляска. Двамата, обградени от екипи за сигурност и помощници, разговарят кратко, като преводач се намесва, за да помогне на комуникацията им. 

Необичайните движения бяха забелязани от проницателните украинци, които осмиваха неспокойствието на 72-годишния президент и спекулираха за здравословното му състояние. Те дори спекулираха, че Путин е носил „лек екзоскелет“, както и обувки с дебела платформа, за да преодолее „Наполеоновия си комплекс“ и да сведе до минимум разликата във височината си с американския президент.

Екзоскелетът е роботизирано устройство, предназначено да подпомага или подобрява стойката на човека, който го носи.

Наблюдателите също така отбелязаха поразителната разлика в ръста, като 190-те см височина на Тръмп се извисявха над руския лидер, висок 170 сантиветра, въпреки видимо повдигнатите обувки на Путин.

„Внимание - краката на Путин. Какво не е наред с тях?“, написаха от „Times of Ukraine“.

„Путин изглежда е постигнал целта си, но подозрително потрепва. Краката му „треперят“. Може би обувките му са тесни“, написа каналът „Невзоров“ в Telegram.

Освен конвулсите в коленете му, Путин многократно повдигаше левия си пръст и пета на крака си.

Друго украинско издание коментира как Путин „внезапно е „пораснал“ за срещата с Тръмп“.

„В облеклото на руския диктатор е забелязан странен елемент, наподобяващ лек екзоскелет“, твърди „Кримски вятър“.

Разликата от 20 сантиметра - или осем инча - във височините на лидерите „не е била много забележима на видеото“.

„Въпреки това, нещо, наподобяващо лек екзоскелет под панталоните – поне от коленете надолу – е забележимо. Очевидно, страдайки от Наполеонов комплекс, Путин е решил да не се ограничава до традиционни обувки със скрити платформи, които добавят до 12 см височина за „срещата на века“.“

По-късно Путин беше видян да коленичи, за да положи цветя на гробовете на съветски пилоти и други военни в мемориалното гробище Форт Ричардсън. По време на програмата Lend-Lease по време на Втората световна война съветски пилоти се обучаваха в Аляска и превозваха самолети, построени в САЩ, през Беринговия проток. Някои загинаха по време на обучението или по време на полетите.

След като положи цветя, Путин се върна в своя президентски самолет Ил-96-300ПУ наречен „Летящият Кремъл“, където е известен като „Пътник номер едно“. Американски изтребители от пето поколение F-35 Lightning II ескортираха самолета, превозващ Владимир Путин, след заминаването му.  от авиобазата Елмендорф-Ричардсън след разговори с Тръмп.

Скоро след това - след като пресече международната линия на замяна на датите - Путин кацна в отдалечения руски регион Чукотка, където бившият собственик на Челси Роман Абрамович някога е бил губернатор, за срещи с местни власти.

Владимир Путин Русия конвулси екзоскелет височина
