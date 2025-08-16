Краката на Путин конвулсираха подозрително: Носи ли екзоскелет, за да е по-висок? ВИДЕО

Интересен момент бе уловен от камерите по време на срещата на Владимир Путин с Доналд Тръмп. Кракът на руския лидер "потрепна подозрително", докато се сбогува с американския си колега.

Кадри, публикувани от Кремъл, заснеха как коляното на руския лидер многократно конвулсира, докато стои до американския си колега след съвместна пресконференция на срещата на върха в Аляска. Двамата, обградени от екипи за сигурност и помощници, разговарят кратко, като преводач се намесва, за да помогне на комуникацията им.

Необичайните движения бяха забелязани от проницателните украинци, които осмиваха неспокойствието на 72-годишния президент и спекулираха за здравословното му състояние. Те дори спекулираха, че Путин е носил „лек екзоскелет“, както и обувки с дебела платформа, за да преодолее „Наполеоновия си комплекс“ и да сведе до минимум разликата във височината си с американския президент.

What the heck is wrong with Putin?!? Look at his body almost convulsing, unable to stand still Perhaps his body double took too much meth? pic.twitter.com/QqTsxQyTS3 — Rocca (@ghostofRoc) August 16, 2025

Екзоскелетът е роботизирано устройство, предназначено да подпомага или подобрява стойката на човека, който го носи.

Наблюдателите също така отбелязаха поразителната разлика в ръста, като 190-те см височина на Тръмп се извисявха над руския лидер, висок 170 сантиветра, въпреки видимо повдигнатите обувки на Путин.

„Внимание - краката на Путин. Какво не е наред с тях?“, написаха от „Times of Ukraine“. „Путин изглежда е постигнал целта си, но подозрително потрепва. Краката му „треперят“. Може би обувките му са тесни“, написа каналът „Невзоров“ в Telegram.

Освен конвулсите в коленете му, Путин многократно повдигаше левия си пръст и пета на крака си.

Друго украинско издание коментира как Путин „внезапно е „пораснал“ за срещата с Тръмп“.

„В облеклото на руския диктатор е забелязан странен елемент, наподобяващ лек екзоскелет“, твърди „Кримски вятър“.

Разликата от 20 сантиметра - или осем инча - във височините на лидерите „не е била много забележима на видеото“.

„Въпреки това, нещо, наподобяващо лек екзоскелет под панталоните – поне от коленете надолу – е забележимо. Очевидно, страдайки от Наполеонов комплекс, Путин е решил да не се ограничава до традиционни обувки със скрити платформи, които добавят до 12 см височина за „срещата на века“.“

Oh no, height is Putin’s huge insecurity. He’s used to heels and high footwear pic.twitter.com/JmycSQVIgI — Goose (@megagoose11) August 16, 2025

По-късно Путин беше видян да коленичи, за да положи цветя на гробовете на съветски пилоти и други военни в мемориалното гробище Форт Ричардсън. По време на програмата Lend-Lease по време на Втората световна война съветски пилоти се обучаваха в Аляска и превозваха самолети, построени в САЩ, през Беринговия проток. Някои загинаха по време на обучението или по време на полетите.

След като положи цветя, Путин се върна в своя президентски самолет Ил-96-300ПУ наречен „Летящият Кремъл“, където е известен като „Пътник номер едно“. Американски изтребители от пето поколение F-35 Lightning II ескортираха самолета, превозващ Владимир Путин, след заминаването му. от авиобазата Елмендорф-Ричардсън след разговори с Тръмп.

Скоро след това - след като пресече международната линия на замяна на датите - Путин кацна в отдалечения руски регион Чукотка, където бившият собственик на Челси Роман Абрамович някога е бил губернатор, за срещи с местни власти.