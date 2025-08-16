IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин остана изумен от виковете на американските журналисти ВИДЕО

Репотерите викаха въпросите си срещу него

16.08.2025 | 19:17 ч. Обновена: 16.08.2025 | 19:49 ч. 33
Снимка: Reuters

Руският президент Владимир Путин остана изненадан от напоритостта на американските журналисти. 

Преди срещата му с Доналд Тръмп, двамата лидери седнаха за кратко пред репортерите, които бързаха да зададат своите въпроси. Путин на няколко пъти направи физиономия, очевидно изненадан от шума. 

Над виковете се открои и един определен въпрос - кога Путин ще сложи край на войната си в Украйн и ще спре да убива хора. Кремълският лидер поклати предизвикателно глава, докато се чуваше как помощници извеждат журналистите от стаята, казвайки „Благодаря ви, преса“. Той дори направи жест, който значеше "не ви чувам". 

Междувременно президентът Тръмп не каза нищо. Той просто благодари на репортерите, преди те да бъдат изведени, в рязък контраст с разгорещения му разговор в Овалния кабинет с Володимир Зеленски по-рано тази година.

Владимир Путин репортери САЩ Русия Доналд Тръмп
