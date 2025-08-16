Путин остана изумен от виковете на американските журналисти ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин остана изненадан от напоритостта на американските журналисти.
Преди срещата му с Доналд Тръмп, двамата лидери седнаха за кратко пред репортерите, които бързаха да зададат своите въпроси. Путин на няколко пъти направи физиономия, очевидно изненадан от шума.
Reporters are bombarding putin with tough questions.
Putin’s facial expressions feels like its his body double pic.twitter.com/z7LCJcXG6U— Maxx (@Max_geopolitic) August 15, 2025
Над виковете се открои и един определен въпрос - кога Путин ще сложи край на войната си в Украйн и ще спре да убива хора. Кремълският лидер поклати предизвикателно глава, докато се чуваше как помощници извеждат журналистите от стаята, казвайки „Благодаря ви, преса“. Той дори направи жест, който значеше "не ви чувам".
Междувременно президентът Тръмп не каза нищо. Той просто благодари на репортерите, преди те да бъдат изведени, в рязък контраст с разгорещения му разговор в Овалния кабинет с Володимир Зеленски по-рано тази година.
🇺🇸🫱🏻🫲🏼🇷🇺Some are surprised about President Putin’s funny mimic when American reporters started yelling at him😂
Explanation: Russian reporters NEVER yell. They ask their questions respectfully and in order. Different culture.🕊💕
So he probably found it amusing )).#Alaska pic.twitter.com/84E04OHVUj— Lenka White (@white_lenka) August 15, 2025