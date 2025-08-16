Сиярто: Унгария се надява, че западноевропейските лидери няма да попречат на споразумението в Украйна

Унгария се надява, че срещата на върха Русия-САЩ, проведена в Аляска, ще доведе до мир в Украйна и че западноевропейските лидери няма да нарушат споразумението за разрешаване на конфликта, както направиха през 2022 г. Това каза унгарският външен министър Петер Сийярто след телефонен разговор със заместник-държавния секретар на САЩ Кристофър Ландау.

„Ние, унгарците, искрено се надяваме, че вчерашните преговори ще доведат до мир и същевременно се надяваме, че този път няма да се повтори случилото се преди три години и половина: тогава западноевропейците разкъсаха мирното споразумение между Русия и Украйна в Истанбул. Би било добре, ако този път процесът, който започна в Аляска, не бъде прекъснат!“, написа ръководителят на външното министерство на страницата си във Фейсбук.

„Живеем в сянката на войната вече три години и половина и толкова време се борим с всичките ѝ последици – било то продължаващите предизвикателства пред сигурността, военната инфлация, покачващите се цени на енергията или фактът, че Брюксел иска да ни въвлече във война. Вече три години и половина се застъпваме за прекратяване на огъня и мирни преговори, защото знаем, че решение може да се намери само на масата за преговори, а не на бойното поле“, каза Сиярто.

Той потвърди, че Унгария подкрепя мироопазващите усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп и приветства факта, че срещата му с руския му колега Владимир Путин се е състояла на 15 август в Аляска, въпреки съпротивата на противниците на мирното уреждане на украинския конфликт.