Тръмп бил уморен и раздразнен от Путин след срещата им в Аляска

По време на телефонния разговор с европейските лидери, президентът на САЩ Доналд Тръмп изглеждал уморен и раздразнен от руския лидер Владимир Путин след срещата им в Аляска, пишат от The Wall Street Journal.

Според WSJ, разговорът между президента на САЩ и европейските лидери се е състоял около 03:00 ч. централноевропейско време. По време на разговора Тръмп заявил, че е работил 24 часа без прекъсване. Президентът на САЩ изглеждал уморен и раздразнен от Путин, съобщиха служители, участвали в разговора.

Още по време на пресконференцията с Путин той се опитвал да скрие гнева си. Чувствата му обаче били забележими за членовете на екипа му , въпреки че докато говорел пред пресата, той криел яростта си към руския президент.

Те също така отбелязаха, че Тръмп е заявил, че е готов да обмисли възстановяване на заплахата от незабавни санкции срещу Русия, само ако тристранните преговори не доведат до напредък към мир.

Фактът, че Тръмп е бил раздразнен на Путин не остана скрит и за анализаторите на езика на тялото, като и потребителите онлайн.

"Тръмп винаги изглежда уморен след тези срещи? Чудя се дали Путин го унижава толкова силно насаме, че след това изглежда напълно изтощен?", пише един потребител в X.

Who is surprised..any likeness between these pictures? Trump always seems tired after these meetings? I wonder if Putin humiliates him so hard in private that he looks completely exhausted afterwards? pic.twitter.com/VTnGtfdN7z — TheFinnishFella (@TheFinnishClash) August 16, 2025

Друг отбелязва към видео, анализиращо поведението на двамата президенти:

"Путин влезе пръв – спокоен, студен, контролиращ ситуацията. Тръмп го последва – напрегнат, с пресилена енергия, седна втори. Тръмп се умори, Путин не."

Body language never lies Putin entered first—calm, cold, in control.

Trump followed—tense, forced energy, sat second. Trump got tired, Putin didn’t No deal, no ceasefire.

pic.twitter.com/HkGJftlYlW — Prashant (@prashant10gaur) August 16, 2025

На 15 август Тръмп и Путин се срещнаха във военна база в Анкъридж, Аляска. Разговорите им завършиха без постигнати споразумения и без обявено прекратяване на огъня в Украйна, въпреки че и двамата лидери твърдяха, че е постигнат „голям напредък“.

На 16 август Тръмп разговаря първо със Зеленски, а след това и с европейските лидери след разговорите си с Путин. Според Bloomberg, Тръмп е информирал европейските лидери и Зеленски, че Путин все още настоява украинските войски да се изтеглят от цялата територия на Донецка и Луганска области. В замяна Русия ще се откаже от претенциите си към районите на Запорожка и Херсонска области, които в момента не контролира, като по този начин ефективно ще замрази фронтовата линия.

Европейска правда съобщи, че европейски представители и Тръмп са обсъдили евентуалното предоставяне на гаранции за сигурност „по член 5“ за Украйна като част от потенциално мирно споразумение, но без участието на НАТО.