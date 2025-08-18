IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Има идея за преместване на столицата на Грузия от Тбилиси в Кутаиси

В момента тя се тества

18.08.2025 | 19:01 ч. Обновена: 18.08.2025 | 19:50 ч.
Председателят на грузинската партия "Повече свобода" Яго Хвичия заяви, че съществува идея за преместване на грузинската столица от Тбилиси в Кутаиси, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

"В момента тестваме идеята за преместване на столицата от Тбилиси в Кутаиси и наблюдаваме как ще реагира обществото, особено жителите на Кутаиси. Ако видим, че наистина има интерес и подкрепа градът да стане новата столица, ще променим изцяло предизборната си стратегия и ще поставим Кутаиси в центъра на кампанията", заяви Хвичия.

По думите му в такъв случай е много вероятно на местните избори през октомври самият той да се кандидатира за кмет на Кутаиси.

"Ако обаче не се забележи сериозна активност или подкрепа и стане ясно, че хората в Кутаиси не желаят столицата да бъде преместена там, както и другите партии, ще насочим усилията си основно към Тбилиси. На този етап просто изпробваме стратегията и следим действията на останалите, за да можем да се адаптираме според ситуацията", обясни Хвичия.
