6 млн. турци са получили психологическа помощ при бедствия и извънредни ситуации

Участвалите психолозите са 15 хиляди

18.08.2025 | 16:37 ч. Обновена: 18.08.2025 | 16:45 ч. 0
Шест милиона души в Турция са получили психологическа помощ при бедствия и извънредни ситуации. Данните за периода от 2013 г. досега бяха публикувани от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция. Бедствията и извънредните ситуации, при които е оказана психологическа помощ, са 268, а психолозите, които са участвали – 15 хиляди.

Големите земетресения в Турция, които водят до разрушения на сгради и карат хората да напуснат домовете си и да нощуват навън, са в основата на страховете на гражданите. Затова най-често местата, където е оказвана помощ на хората, е в палаткови и фургонни лагери, край разрушени сгради, в болници, общежития и спортни зали, използвани за временно настаняване. 

За да изпълнят своите задачи, психолозите са оказали първоначална психологическа подкрепа, оценили са в каква степен пострадалите имат нужда от последваща помощ, организирали са също така групови терапии и социални дейности и събития, чиято цел е била да подобрят състоянието на хората. 

За оказването на психологическа помощ 250 обучаващи са обучили близо 49 хиляди души.
(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)

