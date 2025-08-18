IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

Синът на норвежката кралица е обвинен в изнасилване и домашно насилие

Хойби няма кралска титла

18.08.2025 | 19:47 ч. Обновена: 18.08.2025 | 19:57 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Синът на норвежката кралица е обвинен в изнасилване, домашно насилие, нападение и други престъпления след едногодишно полицейско разследване, съобщи прокуроратурата, цитирана от Ройтерс.

28-годишният Мариус Борг Хойби, син на кралицата Мете-Марит и доведен син на крал Хаакон, се очаква да бъде съден в началото на следващата година и може да получи до 10 години затвор, ако бъде признат за виновен по най-тежките обвинения, заяви прокурорът.

"Хойби отрича най-тежките обвинения срещу него, но планира да се признае за виновен по някои по-леки обвинения в съда, когато започне процесът, заяви пред Ройтерс адвокатът му Петар Секулич.„Той не е съгласен с твърденията за изнасилване и домашно насилие“, каза Секулич.

Хойби няма кралска титла и не е в линията на наследяване на трона.

„Съдът трябва да разгледа делото и да вземе решение“, се казва в изявление на кралския дворец.

През ноември 2024 г. полицията задържа Хойби в ареста за една седмица в рамките на разследването.

Свързани статии

В понеделник той беше обвинен в 32 престъпления, включително едно изнасилване с полов акт и три изнасилвания без полов акт, някои от които е заснел с телефона си, съобщи прокуратурата.

„Съдиите трябва да решат дали е виновен“, заяви прокурорът Стурла Хенриксбое на пресконференция.

През август миналата година полицията обяви Хойби за заподозрян в физическо насилие над жена, с която е имал връзка.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мариус Борг Хойби прокуратура Норвегия кралица
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem