Синът на норвежката кралица е обвинен в изнасилване и домашно насилие

Синът на норвежката кралица е обвинен в изнасилване, домашно насилие, нападение и други престъпления след едногодишно полицейско разследване, съобщи прокуроратурата, цитирана от Ройтерс.
28-годишният Мариус Борг Хойби, син на кралицата Мете-Марит и доведен син на крал Хаакон, се очаква да бъде съден в началото на следващата година и може да получи до 10 години затвор, ако бъде признат за виновен по най-тежките обвинения, заяви прокурорът.
"Хойби отрича най-тежките обвинения срещу него, но планира да се признае за виновен по някои по-леки обвинения в съда, когато започне процесът, заяви пред Ройтерс адвокатът му Петар Секулич.„Той не е съгласен с твърденията за изнасилване и домашно насилие“, каза Секулич.
Хойби няма кралска титла и не е в линията на наследяване на трона.
„Съдът трябва да разгледа делото и да вземе решение“, се казва в изявление на кралския дворец.
През ноември 2024 г. полицията задържа Хойби в ареста за една седмица в рамките на разследването.
В понеделник той беше обвинен в 32 престъпления, включително едно изнасилване с полов акт и три изнасилвания без полов акт, някои от които е заснел с телефона си, съобщи прокуратурата.
„Съдиите трябва да решат дали е виновен“, заяви прокурорът Стурла Хенриксбое на пресконференция.
През август миналата година полицията обяви Хойби за заподозрян в физическо насилие над жена, с която е имал връзка.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.