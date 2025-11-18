Пуснаха билетите за концерта на Деспина Ванди

Билети за концерта на неповторимата Деспина Ванди могат да бъдат закупени на сайта www.despinavandi.bg

След редица изяви на най-големите сцени в Гърция и по света, Деспина Ванди пристига у нас за дългоочакван концерт в зала „Арена 8888“.

Деспина Ванди е добре позната на българската публика като една от най-ярките звезди на гръцката музика. Нейните хитове „Girismata“, „Na Ti Xerese“, „Ya Habibi“, „Pali Pali Panselinos“ и много други звучат повече от тридесет години навсякъде в нашата страна.

Нейният концерт е на 23 април 2026 година.

Феновете могат да се сдобият със своите билети чрез официалния сайт на концерта www.despinavandi.bg. Цените започват от 40 лева, като са налични билети в различни ценови категории в зависимост от местата в залата.