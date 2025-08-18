Мелони: Няма лесни решения за прекратяване на война

Италианският премиер Джорджия Мелони, говорейки пред репортери преди срещата в Белия дом, заяви, че Русия най-накрая е готова да преговаря, но няма да е лесно или просто да се сложи край на войната на Русия срещу Украйна, съобщава WSJ.

„Очевидно е, че няма лесни решения, когато става въпрос за прекратяване на война, за изграждане на мир. Мисля, че трябва да проучим всички възможни решения, за да гарантираме мир, да гарантираме справедливост, да гарантираме сигурността на нашите нации“, каза още Мелони.

