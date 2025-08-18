IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мелони: Няма лесни решения за прекратяване на война

Мисля, че трябва да проучим всички възможни решения

18.08.2025 | 21:15 ч. Обновена: 18.08.2025 | 22:47 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ EPA

Италианският премиер Джорджия Мелони, говорейки пред репортери преди срещата в Белия дом, заяви, че Русия най-накрая е готова да преговаря, но няма да е лесно или просто да се сложи край на войната на Русия срещу Украйна, съобщава WSJ.

„Очевидно е, че няма лесни решения, когато става въпрос за прекратяване на война, за изграждане на мир. Мисля, че трябва да проучим всички възможни решения, за да гарантираме мир, да гарантираме справедливост, да гарантираме сигурността на нашите нации“, каза още Мелони.

Мелони Русия Украйна война САЩ преговори мир
