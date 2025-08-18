IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп убеден: Постигнат е напредък към мира в Украйна

18.08.2025 | 21:28 ч. Обновена: 18.08.2025 | 22:39 ч. 2
Снимка: Reuters

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него е постигнат напредък към решаване на войната в Украйна и че са възможни резултати след срещата с неговия руски колега Владимир Путин в Аляска преди броени дни, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви в Овалния кабинет на Белия дом в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски, че за него е чест да се срещнат, а Зеленски благодари на Тръмп за положените усилия.

Същевременно Тръмп заяви, че вярва, че Путин иска да се сложи край на войната в Украйна, предаде Асошиейтед прес.  Той отговори отрицателно на репортерски въпрос дали следва „краят на пътя“ за американската подкрепа за Украйна, ако не се сключи споразумение.

„Убиват се хора и ние искаме да спрем това. Затова и не бих казал, че това е краят на пътя“, увери той, като допълни, че след настоящите срещи „има добър шанс“ за прекратяване на войната.

„Познавам президента, познавам себе си и вярвам, че Владимир Путин иска да види края на това“, допълни американският държавен глава.

Тръмп Зеленски
