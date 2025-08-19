Историческият център на Истанбул ще стане пешеходна зона

Със скорошното въвеждане в експлоатация на нов транспортен план в Истанбул местните власти планират превръщането на историческия център на града в пешеходна зона, в която достъпът с личен автомобил ще бъде напълно ограничен, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на представители от Истанбулската голяма община.

Първата стъпка към превръщането на историческия център на града, в който се намират забележителности като храма „Света София“, „Синята джамия“, двореца „Топкапъ“ и пазара „Капалъ чаршъ“, е преместването на едната от спирките на фериботната линия за коли от Сиркеджи (близо до двореца „Топкапъ“) в Йеникапъ (на около 3 километра от историческия център). Наред с това новият транспортен план предвижда и цялостното отделяне на района около „Синята джамия“ и улиците около него и превръщането на тази част от града в зона за пешеходци, в която достъпът с личен автомобил ще е напълно ограничен.

По думите на Пелин Алпкьокин, заместник главен секретар на Истанбулската голяма община, дългосрочната цел на общината е премахването на автомобилния трафик от „сърцето на града“ и създаването на голяма пешеходна зона, като настоящите промени са „първите стъпки“ към постигането на тази цел.

„Настоящият хаос в тази част на града не помага на никого. Хората нямат място нито за разходка, нито за забавление“, заяви още Алпкьокин, подчертавайки, че общината планира разширяване на мерките и в азиатската част след пускането на новите метролинии до Бешикташ и Кабаташ, които се очаква да са готови до 2027 г. От думите на Алпкьокин става ясно още, че занапред общината планира множество допълнителни мерки като създаване на повече "бус" ленти, изграждане на автобусни връзки между хотелите и забележителностите в центъра на града, изграждането на нови буферни паркинги и транспортни връзки и др.

(БТА)