Студена война: Бруталните арктически условия са изпитание за US войниците

Елитните бойни части изтощават физиката си, за да изглеждат като холивудски актьори. В Арктика това може да ви убие. Студът изтощава войниците, които губят средно 3000 калории на ден по време на учения в Арктическия кръг – дори когато се хранят с пълни дажби и преди да са участвали в каквато и да е дейност, пише WSJ.

„Съвременният войник ходи на фитнес, обича да изглежда строен с плочки на корема, за да няма мазнини по мускулите“, казва сержант майор Фредрик Флинк от шведската армия, който води курсове по зимна война за американските морски пехотинци и други сили в северна Швеция.

Войски на САЩ и други страни от НАТО се стичат в европейската Арктика, където тлеят международни напрежения. Военните сили не са се сблъсквали в далечния север от поколения наред и военните стратези се чудят как би изглеждала една война там.

Отстъпващата ледена шапка направи ледените простори и северните водни пътища по-проходими от всякога. В съчетание с технологичните иновации се откриват нови маршрути за глобален транспорт и добив на ресурси, но и за геополитически конфликти.

Русия подобрява своите способности от десетилетия. Северният флот, състоящ се от атомни подводници с балистични ракети и крилати ракети, които съставляват голяма част от способността на Русия за втори удар, е най-голямата военна сила в региона и е базиран на Колския полуостров.

Китай има „безпрецедентно“ присъствие в Арктика, като под прикритието на научни изследвания експлоатира бомбардировачи и кораби с двойно предназначение, заяви по-рано тази година генерал Грегори Гило, командващ Северния команден център на САЩ.

Войната в Украйна даде на света представа за бъдещите въоръжени конфликти. Арктика е различна. В Украйна небето е изпълнено с безпилотни самолети, които доминират на фронта. В Арктика горивото замръзва и батериите изведнъж се изтощават. Безпилотните самолети в северните ширини се задвижват с реактивно гориво или дизел и са оборудвани с системи за размразяване и мощни двигатели, за да издържат на арктическите ветрове. В резултат на това те обикновено са толкова големи, че се нуждаят от ремарке или писта за излитане.

Корабите и самолетите се нуждаят от специални смазочни материали и закалени външни части. Ледът осигурява прикритие за подводници, но също така създава оперативни предизвикателства за навигацията и комуникациите. Това е област, в която Русия, с нейните стелт подводници с ледоразбивачи и ракети с голям обсег, има предимство.

Северното сияние – зашеметяващо природно явление и туристическа атракция, подходяща за Instagram – пречи на радиосигналите, тъй като заредените частици от Слънцето взаимодействат с магнитното поле и атмосферата на Земята.

Защитата на далечния север разчита до голяма степен на стари методи: пехота в бели униформи, на ски и снегомобили.

„Технологиите напредват и всички ние се учим по-бързо, но все пак, ако искате да удържите позиции и да защитите територия, ще разчитате на войниците на земята и на белите си униформи“, каза генерал-майор Йони Линдфорс, началник на шведската армия.

Едно от най-големите предизвикателства е и най-основното: как да се поддържат войските в суровия арктически климат в продължение на седмици.

Като млад сержант Вегард Флом някога е водил разузнавателна патрулна мисия в северна Норвегия. Температурите през март варираха от малко над нулата през деня до доста под нулата през нощта. Една нощ той си легна с чорапи, намокрени от блатата, и на сутринта ги намери замръзнали. Почти три десетилетия по-късно все още усеща последиците от измръзването. Дори под жаркото лятно слънце краката му винаги са студени.

„Смятам се за воин на студа“, казва Флом, който сега е полковник в норвежката армия и ръководи Центъра за високи постижения на НАТО за операции в студени климатични условия. „През годините открих, че мога да овладея част от него, но не всичко.“

Никой не може да предвиди как ще го засегне студът, докато не се озове в него. Флинк, шведският инструктор, веднъж е водил войници през учение „самотен вълк“, като ги е учил да лагеруват сами при температури под нулата. Една нощ той се приближи до войник, който вървеше в кръг, тупаше с крака и казваше, че е прекалено студено, за да запали огън. Той беше забравил как се ползват трислойните шведски спални чували, които му бяха издадени от армията, два от които все още бяха в раницата му.

Военни експерти и командири смятат, че е малко вероятно Русия да атакува страна от НАТО, докато е въвлечена във войната в Украйна или непосредствено след нея. Според генералния секретар на алианса Марк Рюте обаче Москва може да е готова да атакува страна от НАТО в рамките на пет години.

Тъй като Русия доминира в Арктика, Западът може да използва региона, за да възпре руската агресия, като негласно заплашва нейните интереси, като морските пътища и инфраструктурата, заяви Брайън Кларк, директор на Центъра за отбранителни концепции и технологии в Хъдсън Институт във Вашингтон.

В Арктика рядко са водили се военни действия. Западните войски подкрепиха антиболшевишките сили срещу Червената армия на северния фронт на Руската гражданска война от 1918 г. Финландия воюва в жестоката Зимна война със Съветския съюз в продължение на около 100 дни, започваща в края на 1939 г. Арктическите части на Норвегия и Финландия бяха сцена на триседмична съветска операция за изгонване на германските войски през 1944 г.

След като нацистка Германия нахлува в северния норвежки пристанищен град Нарвик през 1940 г., британски, френски и полски войски се намесват в подкрепа на норвежците. Дори френските легионери, считани за едни от най-твърдите войници в света, се борят в студа.

Днес по-голямата част от арктическата територия на НАТО се намира в Северна Америка, но сухоземните й граници с Русия са в Северна Европа.

Швеция и Финландия, в частност, са прекарали десетилетия в подготовка за евентуален конфликт с Русия. Западът се опасява, че Москва може да използва Арктика, за да нападне Балтийския регион или Финландия. Тя може да опита ограничено завземане на източната гранична град Нарва в Естония, норвежкия арктически архипелаг Свалбард или шведския остров Готланд в Балтийско море, каза Линдфорс.

По-мащабна кампания би могла да завземе територия, известна като Северния нос, която обхваща най-северните части на Норвегия, Швеция и Финландия, което би позволило на Русия да доминира северния морски път.

В случай на руска офанзива, норвежките, шведските и финландските войски вероятно ще бъдат подкрепени от сили на НАТО, пристигащи в Арктика, включително американски войски, базирани в Германия и Полша.

Ключова роля във военните усилия на НАТО ще има норвежката патрулна служба за далечно разузнаване, елитна сила, обучена да действа дълбоко зад вражеските линии в отряди от по шест войници. Те копаят снежни пещери, достатъчно големи, за да скрият снегомобили, и кожат северни елени, за да ги готвят на открит огън. По време на неотдавнашно 100-дневно учение войниците от отряда са изминали над 1500 мили и са се презареждали само веднъж, каза един от членовете му.

Скандинавски инструктори обучават съюзниците на НАТО, включително американските морски пехотинци, как да лагеруват в снега и да се крият без прикритието на дървета. Показват им как да колят северни елени, да ловят риба, която се яде сурова, и да се приспособят към постоянната дневна светлина през лятото, която може да лиши войниците от сън и чувство за време.

Новите пристигнали в Арктика се нуждаят от около месец, за да преодолеят първоначалния шок и да се приспособят към студа, каза бригаден генерал Терье Брюйгард, командир на норвежката Бригада Север, 4500-членна единица, разположена на север от Полярния кръг. Трикът да се справиш със студа, каза той, е да приемеш, че не можеш да се бориш с него. Десетина американски морски пехотинци бяха евакуирани обратно в САЩ от тренировка в северна Норвегия, след като командирът им казал да „се закалят, морски пехотинци“. Те са получили толкова тежки измръзвания, че се е наложила хирургическа намеса, спомня си Бруйогард.

При измръзване трябва да промените това, което правите, каза той. „Ако се закалявате, ще получите втора или трета степен измръзване. Можете да загубите кожа, можете да умрете.“

Бруйогард говори от опит. На 24 години той падна през леда на малко езеро по време на учение. Обучението му се задейства. Той замаха с крака и се опита да се издърпа, но многократно се подхлъзваше обратно в студената вода. В последния си опит, преди силите му да се изчерпят, той заби ноктите си в леда и се издърпа. Пълзеше на четири крака, за да не пробие отново леда.

Когато се върнал в своя взвод, оръжието и екипировката му били замръзнали към тялото му. Припаднал и се събудил в спалния си чувал, съблечен от свои колеги, които го били сложили в спалния чувал и запалили огън.

Не всеки оцелява след среща със смъртта в студа. Години по-късно норвежки боен танк се преобърнал по време на учение и пробил леда, като загинаха двама войници.