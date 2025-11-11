Седмичен любовен хороскоп за 10 - 16 ноември

Новият период ни кани на смели разговори, за да могат сърцата ни да изберат връзката пред отбранителното държание. Планетата на късмета Юпитер започва да се движи ретроградно. Старите чувства може да се завърнат за приключване или подновяване. Можем да ги почетем, като забавим темпото, слушаме и изберем грижата пред скоростта. Не понижавайте стандартите си за никого, който не е достоен!

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 10 – 16 ноември.

Овен

С ретроградния Меркурий в сектора на пътуванията и новите идеи, комуникацията в любовта ще е източник както на страст, така и на объркване. Ако сте във връзка, Овни, избягвайте сарказма в любовта. Огненият Марс и Меркурий могат да доведат до спорове. Вместо това, насочете тази енергия към искрени признания. Юпитер е ретрограден и ще ви подтикне да преосмислите дали се хвърляте в приключения, когато търсите стабилност. Тригонът Слънце-Юпитер в края на седмицата ще изглади напрежението и ще ви даде шанс за романтично помирение или флирт.

Телец

Скъпи Телци, Юпитер, който започва да се движи ретроградно във вашия знак, ще ви накара да погледнете дълбоко в сърцето си и по-точно къде давате твърде много и къде задържате любовта от страх. Влиянието на Меркурий изисква яснота. Споделете какво ви липсва, но с такт. На 12 ноември, аспектът на Меркурий с Марс може да извади дълго потиснати емоции. Използвайте този ден за искрен разговор, не за спор. В края на седмицата тригонът Слънце-Юпитер носи шанс за обновяване.

Близнаци

За представителите на зодията Меркурий, който е управляваща планета е ретрограден, което прави думите особено силни. Марс ще засили страстта, но и раздразнителността ви. Вместо това се опитайте да заявите своите желания, а не да критикувате любимия човек. Юпитер е ретрограден и ви кара да се отдръпнете за момент, за да разберете какво ви носи истинска радост в любовта, а не просто мимолетното вълнение. Когато дойде тригонът Слънце-Юпитер, ще почувствате облекчение, защото яснотата в любовта се връща.

