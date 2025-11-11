Американските ВВС са изправени пред нереалистичен план за разширяване на флота

Новият план за изтребители на ВВС на САЩ предвижда 30% увеличение на броя на изтребителите в експлоатация, което е критикувано като нереалистично както от анализатори, така и от бивши ръководители на службите поради острия недостиг на финансиране. „ВВС на САЩ се нуждаят от 1558 пилотирани, общо бойно кодирани изтребители, за да постигнат нисък риск за осигуряването на ресурси, изпълнението и поддържането на бойни операции“, ясно заяви службата в скорошен доклад до Конгреса, добавяйки, че целта ѝ „през следващите 10 години е да увеличи общия капацитет и способности на изтребителите чрез съживяване на стария флот от изтребители чрез увеличено финансиране за поддръжка... и закупуване на F-15EX, F-35A и F-47“. Генерал-лейтенант в пенсия Дейвид Дептула, който отдавна критикува свиването на размера на флота, отбеляза, че въпреки че „30% увеличение е добро начало“, ВВС са разполагали със 134 ескадрили изтребители през 1990 г., в сравнение с нова цел от само 65 ескадрили и настоящ флот от само 54 в експлоатация, пише MWM.

Военновъздушните сили изпитват все по-големи затруднения да поддържат своя флот от изтребители, като бюджетът на службата е все по-разтяган между множество големи програми, много от които са претърпели значителни преразходи. Възможността за по-нататъшни съкращения за фискалната 2026 година, за да се намалят поръчките на изтребители до само 24 F-35A, беше повдигната като възможна от Министерството на отбраната на САЩ, в резултат на екстремни бюджетни натоварвания, тъй като шестото поколение F-47 , подобреното четвърто поколение F-15EX и програми като междуконтиненталната балистична ракета Sentinel, бомбардировача B-21 и пакета за модернизация B-52J се конкурират за ограничено финансиране. Спешната необходимост от подмяна на системата за ранно предупреждение и контрол E-3 във въздуха и от актуализиране на флота от танкери с по-модерни и оцеляващи самолети допълнително натовари финансирането, което не само ограничава възможността за разширяване на флота от изтребители, но и повдига въпроси относно способността на службата да поддържа настоящия брой изтребители.

Основен фактор за неспособността на Военновъздушните сили да разполагат с по-голям флот от изтребители е значителното превишаване на разходите, засягащо програмата F-35, който е единственият изтребител, закупен от армията в значителен брой през последните 15 години. Въпреки че първоначално е било предвидено F-35 да има сходни оперативни разходи с F-16, което позволява на Военновъздушните сили да закупят близо 1800 изтребителя, разходите за целия му жизнен цикъл са според някои оценки близо два пъти по-високи от тези на F-16. Освен въпроса за разходите, изискванията за поддръжка на F-35 също са довели до много ниски нива на наличност във флота, което означава, че с преминаването на все повече ескадрили към F-35, делът на изтребителите във флота, които са в бойна готовност, ще продължи да намалява.

Недостатъците на F-35 доведоха до драстично намаляване на броя на поръчките - от планираните 110 изтребителя годишно до едва 24-48 годишно в момента. Финансирането на значителното превишаване на разходите за поръчки и експлоатация на изтребителя изискваше от Военновъздушните сили значително да свият целия си флот, като пенсионират няколкостотин изтребителя предсрочно и без да ги заменят. В отговор на проблемите, причинени от програмата, законодатели и служители на Военновъздушните сили намекнаха за възможността за закупуване на подобрен вариант на F-16 от ерата на Студената война, който въоръжените сили престанаха да придобиват през 2005 г., което изглежда като отчаяна мярка за поддържане на числеността на въоръжените сили, повишаване на средните нива на наличност на изтребителите и намаляване на средните разходи за поддръжка. Въпреки че Военновъздушните сили се стремят да спестят пари чрез пенсиониране на остарелите изтребители F-22, които имат едни от най-високите разходи за поддръжка и най-ниските нива на наличност във флота, подобни усилия постоянно са блокирани от законодателите.

Докато високите разходи за поддръжка на F-35 доведоха до значително свиване на флота, се очаква разходите за F-47 да бъдат няколко пъти по-високи и да доведат до допълнително значително свиване на броя на изтребителите. Разработката на програмата значително изостава от усилията на конкурентните китайски изтребители, докато усилията за модернизиране и решаване на нерешени проблеми с петото поколение F-35 продължават да се сблъскват със сериозни забавяния , което повдига въпроси относно достатъчността на качеството на фронтовите подразделения, както и техния брой.

Един от отговорите на преобладаващите проблеми е Военновъздушните сили да обмислят начини за адаптиране на новите си бомбардировачи B-21, които ще влязат в експлоатация в началото на 2030-те години, за да им позволят да участват в операции „въздух-въздух“ и по този начин частично да компенсират недостига във флота от изтребители. Военновъздушните сили прибягнаха до други, понякога крайни мерки за намаляване на разходите за поддръжка, включително значително намаляване на часовете за летателно обучение на пилотите на изтребители, в резултат на което китайските пилоти сега тренират във въздуха значително по-дълго годишно от американските си колеги. Докато бъдещето на флота от изтребители на ВВС на САЩ остава силно несигурно, възможността за значително разширяване или дори за поддържане на настоящия брой остава силно ограничена.