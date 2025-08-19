Тръмп прекъсна разговора си с лидерите на ЕС, за да се обади на приятеля си в Кремъл... защо?

Доналд Тръмп сигнализира, че САЩ биха помогнали, макар и малко, с „гаранции за сигурност“ като част от мирното споразумение „земя срещу земя“ между Украйна и Русия. А Киев би се нуждаел от това – земята, която Кремъл иска, е най-добре изградената отбрана на Украйна. Предаването на огромна част от Донецка област на Русия, когато Москва в момента контролира около 70 процента – би дало на Владимир Путин едни от най-добрите резултати. Това би включвало хиляди километри предварително подготвени окопи, танкови капани, които се вият през хълмистия пейзаж, предварително подготвени позиции за засади – модерна линия Мажино.

Министерството на отбраната на Великобритания е изчислило, че на Русия ще са необходими „4,4 години“ и близо 2 милиона жертви, за да превземе четирите провинции, които е претендирала.

Споразумението за замразяване на фронтовата линия там, където е, но Русия да се задоволи със земята, която е завзела, плюс бонуса за Донецк, вероятно ще им спести няколко години бойни действия. Ако битката за Бахмут е индикация за това колко трудно са спечелени руските настъпления, тогава паузата в убийствата е огромен резултат за Путин, който е загубил 60 000 войници там.

Краматорск би бил по-трудна битка. Същото би било и с близкия Славянск. Стотици хиляди руснаци биха загинали в битките за тези градове-крепости. Славянск беше ударен от ракети снощи, но познавайки жителите му, те биха се борили с нахлуващите руснаци с метли, ако се наложи.

Но ако Тръмп успее да накара Украйна да се съгласи да предаде земята – тогава Путин ще запази мъжете и оръжията си, за да ги използва повторно в друг ден.

Тръмп се откъсна от разговорите с Володимир Зеленски, лидерите на Великобритания, Германия, Франция, Италия, Финландия, както и висшите представители на НАТО и ЕС, за да се обади на Путин по време на многостранната им среща на върха в понеделник вечерта.

Американският президент прекара голяма част от тази година в опити да постигне споразумение за прекратяване на огъня в Украйна. Той показа нехарактерно раздразнение от максималистките искания на Русия и от отказа на Путин да уважи призивите за сваляне на оръжията, дори за кратка почивка.

Тръмп заплаши с икономически санкции и наложи санкции на Индия, втория по големина вносител на руски петрол, в опит да накара руския лидер да се съобрази. Путин, обвинен във военнопрестъпление, получи пътуване до Аляска и среща на върха с президента на САЩ, където убеди Тръмп, че прекратяването на огъня не е необходимо. Той също така успя да измести дебата за бъдещето на Украйна към „размяна на територии“ и дискусии за това кои части от своята земя Украйна ще предаде в замяна на неясните ангажименти на Тръмп за „гаранции за сигурност“.

Това няма смисъл. Украйна беше нападната. Европейските лидери ясно заявиха, че подкрепят Украйна, искат прекратяване на огъня преди по-нататъшни преговори и че ще купят оръжията, които Америка е спряла да дава на Украйна.

Financial Times съобщи, че Украйна е предложила на Тръмп финансирана от Европа сделка за оръжия на стойност 100 милиарда долара като част от пакт.

Тръмп има всички стимули да държи Путин на огъня и да поиска да се махне от Украйна – или да изгори.

САЩ биха могли да се присъединят към съюзниците си в Украйна, за да защитят Европа, биха могли да подкрепят законните ѝ искания за териториална цялост, присъединяването ѝ към НАТО и да празнуват, че са демокрация, а не дискриминация. Може също да печели пари, като продава оръжия и експлоатира огромните минерални находища на Украйна.

Тръмп би могъл да покаже на Кремъл, че Русия може да загуби тази война – а не да предложи на Путин военен бонус в най-добре защитената територия, която в момента е в украински ръце.

Но докато седеше на телефона и разговаряше с човек, на когото много се възхищава, беше ясно, че няма да направи нищо подобно.

Той обмисля как да предаде това, което някога е представлявала страната му, заради човек, който е всичко, срещу което някога е стояла. И вероятно е повикал този човек за помощ, за да го направи.

Анализът е на Сам Кили за The Independent.