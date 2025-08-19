IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 96

Тръмп прекъсна разговора си с лидерите на ЕС, за да се обади на приятеля си в Кремъл... защо?

Той би могъл да покаже на Кремъл, че Русия може да загуби тази война...

19.08.2025 | 19:36 ч. Обновена: 19.08.2025 | 19:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Доналд Тръмп сигнализира, че САЩ биха помогнали, макар и малко, с „гаранции за сигурност“ като част от мирното споразумение „земя срещу земя“ между Украйна и Русия. А Киев би се нуждаел от това – земята, която Кремъл иска, е най-добре изградената отбрана на Украйна. Предаването на огромна част от Донецка област на Русия, когато Москва в момента контролира около 70 процента – би дало на Владимир Путин едни от най-добрите резултати. Това би включвало хиляди километри предварително подготвени окопи, танкови капани, които се вият през хълмистия пейзаж, предварително подготвени позиции за засади – модерна линия Мажино.

Министерството на отбраната на Великобритания е изчислило, че на Русия ще са необходими „4,4 години“ и близо 2 милиона жертви, за да превземе четирите провинции, които е претендирала.

Споразумението за замразяване на фронтовата линия там, където е, но Русия да се задоволи със земята, която е завзела, плюс бонуса за Донецк, вероятно ще им спести няколко години бойни действия. Ако битката за Бахмут е индикация за това колко трудно са спечелени руските настъпления, тогава паузата в убийствата е огромен резултат за Путин, който е загубил 60 000 войници там.

Краматорск би бил по-трудна битка. Същото би било и с близкия Славянск. Стотици хиляди руснаци биха загинали в битките за тези градове-крепости. Славянск беше ударен от ракети снощи, но познавайки жителите му, те биха се борили с нахлуващите руснаци с метли, ако се наложи.

Но ако Тръмп успее да накара Украйна да се съгласи да предаде земята – тогава Путин ще запази мъжете и оръжията си, за да ги използва повторно в друг ден.

Тръмп се откъсна от разговорите с Володимир Зеленски, лидерите на Великобритания, Германия, Франция, Италия, Финландия, както и висшите представители на НАТО и ЕС, за да се обади на Путин по време на многостранната им среща на върха в понеделник вечерта.

Американският президент прекара голяма част от тази година в опити да постигне споразумение за прекратяване на огъня в Украйна. Той показа нехарактерно раздразнение от максималистките искания на Русия и от отказа на Путин да уважи призивите за сваляне на оръжията, дори за кратка почивка.

Тръмп заплаши с икономически санкции и наложи санкции на Индия, втория по големина вносител на руски петрол, в опит да накара руския лидер да се съобрази. Путин, обвинен във военнопрестъпление, получи пътуване до Аляска и среща на върха с президента на САЩ, където убеди Тръмп, че прекратяването на огъня не е необходимо. Той също така успя да измести дебата за бъдещето на Украйна към „размяна на територии“ и дискусии за това кои части от своята земя Украйна ще предаде в замяна на неясните ангажименти на Тръмп за „гаранции за сигурност“.

Свързани статии

Това няма смисъл. Украйна беше нападната. Европейските лидери ясно заявиха, че подкрепят Украйна, искат прекратяване на огъня преди по-нататъшни преговори и че ще купят оръжията, които Америка е спряла да дава на Украйна.

Financial Times съобщи, че Украйна е предложила на Тръмп финансирана от Европа сделка за оръжия на стойност 100 милиарда долара като част от пакт.

Тръмп има всички стимули да държи Путин на огъня и да поиска да се махне от Украйна – или да изгори.

САЩ биха могли да се присъединят към съюзниците си в Украйна, за да защитят Европа, биха могли да подкрепят законните ѝ искания за териториална цялост, присъединяването ѝ към НАТО и да празнуват, че са демокрация, а не дискриминация. Може също да печели пари, като продава оръжия и експлоатира огромните минерални находища на Украйна.

Тръмп би могъл да покаже на Кремъл, че Русия може да загуби тази война – а не да предложи на Путин военен бонус в най-добре защитената територия, която в момента е в украински ръце.

Но докато седеше на телефона и разговаряше с човек, на когото много се възхищава, беше ясно, че няма да направи нищо подобно.

Той обмисля как да предаде това, което някога е представлявала страната му, заради човек, който е всичко, срещу което някога е стояла. И вероятно е повикал този човек за помощ, за да го направи.

Анализът е на Сам Кили за The Independent.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Владимир Путин Русия САЩ Украйна Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem