Кайли Дженър прави актьорския си дебют

Кайли Дженър тръгва към големия екран. Риалити звездата и основателка на Kylie Cosmetics, която вече е на 28 години, ще дебютира в киното с филма на A24 “The Moment” – проект, “основан на оригинална идея” на Чарли ХCX (Charli XCX), както самата певица обяви в Instagram на 9 октомври.

Освен че стои зад концепцията, Чарли ХCX, която е на 33 години, ще играе и главната роля заедно с Дженър. Режисьор е Ейдън Замири, а сценарият е написан в съавторство с Бърти Брандес.

В промо видеото, пуснато в Instagram, на фона на хита от 2013 г. “I Love It” на Icona Pop и Чарли ХCX, беше показан и внушителният актьорски състав: Розана Аркет, Кейт Берлант, Джейми Деметриу, Ариел Домбал, Рейчъл Сенът, Риш Шах и Александър Скарсгард.

Към екипа се присъединяват още Хейли Бентън Гейтс, Трю Мълен, Мел Отенбърг, Ричард Перес, Айзък Пауъл, Тиш Уайнсток, Майкъл Уоркие, Шайгърл и А. Г. Кук, който работи и по музиката във филма.

„Очаквайте през 2026 година“, написа Чарли ХCX.

Според Deadline, “The Moment” ще проследи възхода на млада поп звезда (персонажа на Чарли ХCX), която балансира между славата, напрежението от музикалната индустрия и подготовката за първото си арена турне. Чарли ХCX ще бъде и продуцент чрез своята компания Studio365, заедно с 2AM и Дейвид Хинохиса.

Кайли Дженър сподели ентусиазма си в Instagram Stories, където репостна клипа на Чарли ХCX и тяхна обща снимка, гарнирана със зелени сърца в нюанса на албума “Brat.”

Макар “The Moment” да е първият ѝ филмов проект, Дженър вече се е появявала в киното – като себе си в “Ocean’s 8” (2018 година). Освен това зрителите са свикнали да я виждат на екрана благодарение на риалити предаванията “The Kardashians” и “Keeping Up with the Kardashians.”

Тя е редовен гост на премиери и червени килими. Тя е и много подкрепяща приятелка на Тимъти Шаламе, който също е част от A24 със заглавия като “A Complete Unknown” и “Marty Supreme.”

И докато бъдещето на кариерата ѝ в киното още не е напълно ясно, Кайли подсказа в интервю за Dazed това лято, че 7-годишната ѝ дъщеря Сторми може да поеме по артистичен път.

„Тя танцува страхотно. Има глас. Не знам, нямам представа, но се надявам да стане артистка, за да мога аз да я придружавам на турнета и да ѝ бъда тур мениджър“, сподели Дженър, цитирана от People.