Похвалиха Ванс за мълчанието му по време на срещата Тръмп-Зеленски

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс беше забележително мълчалив по време на срещата на върха с украинския лидер Володимир Зеленски в понеделник, а потребителите на социални медии от целия политически спектър са много доволни от това.

Многобройни публикации в X и неговия по-либерален конкурент Bluesky изразиха облекчение и благодарност, че вицепрезидентът на Доналд Тръмп, по думите на един потребител, е “държал глупавата си уста затворена“.

Това беше ярък контраст с това, което се случи, когато Зеленски за последно посети Белия дом през март, когато Ванс го смъмри, че не е казал “Благодаря”.

“Нещата вървят малко по-добре, когато Джей Диси държи капана затворен и не се опитва да се държи твърдо“, написа един американски консерватор, противник на Тръмп, в X.

“Мисля, че залепиха устата на Ванс със суперлепило. Но като цяло мина по-добре, отколкото очаквах“, каза друг потребител, подкрепящ Тръмп.

Потребителите демократи в интернет също се съгласиха, че е мълчаливият Ванс също в бил фактор за добре проведена среща.

“Каква е разликата, когато Тръмп е обграден от възрастните в стаята, а Джей Ди Ванс седи на масата на децата, вместо да се опитва да причака Зеленски”, написа един демократ в Х.

Други потребители също заявиха, че са доволни, че Ванс е мълчал.

Потребители извън САЩ също се включиха. “Слава Богу, че на Ванс не му беше позволено да каже нищо“, каза естонският предприемач Алвар Лайня в X.

“Вижте колко по-гладки стават нещата, когато Джей Ди Ванс мълчи“, каза друг потребител, очевидно от Обединеното кралство.

“Ванс е ужасно тих, като добро малко момче“, коментираха от Канада, а потребител на Bluesky добави: “Всеки път, когато Ванс мълчи, е победа за човечеството.“

Срещата в понеделник беше сравнително сърдечна, завършвайки с това, че както Тръмп, така и Зеленски изразиха готовност да участват в тристранни мирни преговори с Русия.