Какви подаръци си размениха Тръмп и Зеленски?

След като при последното си посещение украинският президент Володимир Зеленски бе изгонен от Белия дом, а в суматохата забрави шампионския колан на Александър Усик, който планираше да подари на Доналд Тръмп, този път двамата президенти успяха да си разменят подаръци.

Този път тонът на срещата беше съвсем различен, като Зеленски се появи в костюм, а в Овалния кабинет отекна смях. В знак на уважение украинският президент е подарил на Тръмп стик за голф, който му е бил даден от младши сержант от Въоръжените сили на Украйна Константин Картавцев.

Според украинския президент войникът е загубил крака си през първите месеци на пълномащабното руско нахлуване, докато е спасявал своите другари, а след това голфът е станал част от неговата рехабилитация и му е помогнал да възстанови физическото и емоционалното си равновесие. В допълнение към подаръка, Зеленски е показал на Тръмп видео, в което Картавцев моли американският лидер да помогне на Украйна да прекрати войната със справедлив и траен мир.

На свой ред президентът на САЩ също записал видео, в което благодарил на украинския войник за стика. Както е добре известно, Тръмп е изключителен почитател на голфа.

От своя страна американският лидер подарил на Зеленски символични ключове от Белия дом.

Както УНИАН съобщи по-рано, украинският президент Зеленски предложи по време на среща с ръководителя на Белия дом Доналд Тръмп да сключат споразумение за закупуване на американски оръжия за 100 милиарда долара, използвайки европейски средства. В замяна Украйна иска да получи гаранции за сигурност от САЩ. Освен това Киев предлага на Вашингтон споразумение за производство на дронове на стойност 50 милиарда долара, в което ще участват украински компании. Financial Times научи за това след получаване на съответния документ.