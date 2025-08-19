Макрон предлага срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

В изказване, след като Макрон и други европейски лидери се присъединиха към украинския президент за важни срещи в Белия дом в понеделник, Макрон заяви, че обявената среща на върха Зеленски-Путин трябва да се проведе в Европа.

“Това е повече от хипотеза, това е колективна воля. Това ще бъде неутрална страна, така че може би Швейцария, аз се застъпвам за Женева, или друга страна. Последният път, когато имаше двустранни разговори, беше в Истанбул“, припомни френският президент, цитиран от AFP.

По отношение на сигурността на Украйна, държавният глава обяви, че заедно с Обединеното кралство ще организира среща в събота, 23 август, на “коалицията на желаещите“, “30-те страни, които работят по гаранции за сигурност, за да ги информират за взетите решения“.

“В тази връзка започваме конкретна работа с американците и нашите дипломатически съветници, министри и началници на генералния щаб ще започнат работа, за да видят кой е готов да направи какво“, продължи Макрон.

По отношение на териториалните отстъпки, “Украйна трябва да ги направи. Украйна ще направи отстъпките, които счита за справедливи и добри“, каза френският държавен глава.

“Във всеки случай, нека бъдем много внимателни, когато говорим за признаване на права. Не признавайте права, тоест страните, които гарантират международния ред, да могат да кажат „можем да вземем територии със сила“, защото това ще отвори кутията на Пандора“, предупреди Макрон.