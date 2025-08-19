За първи и последен път Путин и Зеленски се срещнаха през 2019 г., какво се случи тогава?

Руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски не са се срещали лично от 2019 г.

През последните години многократно са правени предложения за среща между двамата президенти, с цел да се накарат двете страни да договорят някаква форма на прекратяване на огъня в продължаващия три години и половина конфликт.

Но досега това не се е случило.

Ако Путин и Зеленски се споразумеят да се срещнат, това ще бъде едва втората среща на двамата лидери. Първата им, а и последна среща, беше през 2019 г., когато двете страни обсъдиха прекратяване на боевете в източния украински регион Донбас, където украинските войски се бореха с подкрепяните от Русия сепаратисти от 2014 г.

Ето какво се случи последния път, когато Путин и Зеленски се срещнаха лице в лице:

За да се опитат да прекратят боевете в региона на Донбас, Зеленски и Путин пътуваха до Париж през декември 2019 г. за срещата на върха в Нормандския формат - неформален форум, създаден от френски, германски, руски и украински дипломати след началото на конфликта в Донбас.

Това се случи, след като Зеленски, който никога не е заемал политически пост, стана президент на Украйна през май същата година. На изборите той победи Петро Порошенко - милиардер, сладкарски магнат и бивш украински външен министър - който се беше срещал и разговарял директно с Путин многократно, но не успя да разреши конфликта с Русия.

Заедно с френския президент Еманюел Макрон и тогавашния германски канцлер Ангела Меркел, Путин и Зеленски седнаха един срещу друг на кръгла маса, за да обсъдят как ще сложат край на конфликта, довел до хиляди смъртни случаи.

Срещата на върха доведе до някои споразумения между двете държави. Това включваше прилагане на „всички необходими мерки за подкрепа на прекратяването на огъня“ преди края на 2019 г. и освобождаване на всички военнопленници. Бяха постигнати и споразумения за оттегляне на войските в още три района на Донбас до края на март 2020 г. - както украинските войски, така и подкрепяните от Русия бунтовници вече се бяха изтеглили от три фронтови позиции в месеците преди срещата.

И двете страни заявиха, че желаят да приложат политическите разпоредби на Минските споразумения, подписани през 2014 и 2015 г. като първи опит за осигуряване на прекратяване на огъня между украинското правителство и подкрепяните от Русия сепаратисти. Споразуменията включваха пътна карта за избори в окупираните райони на Луганск и Донецк и план за реинтегриране на територията в останалата част на Украйна.

Какво се случи след това?

Срещата през 2019 г. беше разглеждана по това време като важна стъпка напред в прекратяването на конфликта и се състояха някои размени на затворници, но тя не успя да предизвика реална дългосрочна промяна. Русия и Украйна продължиха да се различават по въпроси, включително изтеглянето на подкрепяните от Русия войски и изборите в райони на Украйна, държани от сепаратистки бунтовници.

Срещата на върха се проведе отново в Париж през януари 2022 г., но вместо това на нея присъстваха представители на Русия, Украйна, Германия и Франция, а не четиримата лидери. През февруари 2022 г. висши дипломати се срещнаха отново, този път в Берлин, за да се опитат да намерят изход от конфликта.

Седмици по-късно, на 24 февруари, Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна.

В обръщение към френския парламент през март 2022 г., Зеленски заяви, че нахлуването е „съсипало“ усилията на Нормандския формат.

Как е замесен Тръмп?

За разлика от дискусиите през 2019 г., Америка е силно ангажирана в опитите за осигуряване на мир между съседните страни.

През май именно Тръмп силно насърчи Зеленски „незабавно“ да приеме поканата на Путин за разговори в Истанбул, Турция, като дори заяви, че също „мисли“ да присъства.

В крайна сметка Путин не присъства на предложените от него разговори, което е явно пренебрежение към американския лидер, заяви по това време американският кореспондент на Sky News Марк Стоун.

След това Тръмп се срещна с Путин за ключова среща на върха в Аляска. Това беше първият път, когато двамата се видяха след 2019 г., преди Русия да започне пълномащабната си атака срещу Украйна през 2022 г. А след това във Вашингтон, окръг Колумбия, Зеленски и Тръмп се срещнаха със седем европейски лидери - включително сър Киър Стармър - за да продължат дискусиите.

Във важна стъпка към мирно споразумение, Тръмп обеща, че САЩ ще участват в предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна. Беше договорена и двустранна среща между Путин и Зеленски, а след това и тристранна среща с Тръмп. Все още не са потвърдени дата или място за разговорите.

Зеленски преди това е предлагал Рим като място за среща, но страни като Франция, Финландия, Испания и Германия смятат, че по-неутрално място, като Женева, би било по-лесно.

Отделно, Турция също два пъти е предлагала домакинство на разговори.