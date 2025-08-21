Израелската армия започна операцията "Колесниците на Гедеон II" - за контрол над град Газа

Израелската армия е предприела първите стъпки от операцията си за установяване на контрол над град Газа, обяви нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Ройтерс.

"Започнахме предварителните операции и първите етапи от атаката срещу Газа и израелските въоръжени сили вече държат покрайнините" на най-големия град в едноименната Ивица, каза тази вечер генерал Дефрин. Той определи "Хамас" като "партизанско движение", което е понесло тежки удари.

По-рано вчера министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II". Предвидено е да бъдат мобилизирани 60 хиляди резервисти и да бъде удължена службата на 20 хиляди войници.

Военен говорител заяви пред репортери, че резервистите няма да се явят на служба преди началото на септември, промеждутък, който дава малко време на преговарящите да преодолеят различията между "Хамас" и Израел по условията на евентуално примирие.

Но след като вчера израелските войски влязоха в сражения с бойци на "Хамас" в палестинския анклав, канцелерията на премиера Бенямин Нетаняху съобщи, че израелският лидер е съкратил сроковете за поемането на контрол над крепостите на "Хамас" и разгрома на военизираната групировка, която предизвика конфликта с нападението си срещу Израел през октомври 2023 г.

Всички тези публични изявления, идващи от Израел, загатват, че еврейската държава ще пристъпи към изпълнение на намерението си да превземе най-големия град в Ивицата Газа въпреки международните критики, че операцията вероятно ще прогони от домовете им още палестинци, отбелязва Ройтерс.

"Ще атакуваме "Хамас" още по-дълбоко на територията на град Газа, бастион на управленския и военен терор, извършван от територистичната организация", каза Дефрин.

Палестинското движение публикува изявление в Телеграм, в което обвини Нетаняху, че възпрепятства сключването на споразумение за спиране на огъня, за да продължи "жестоката си война срещу невинното цивилно население в град Газа".

"Пренебрежението на Нетаняху към предложението на страните посредници доказва, че истинската пречка пред договарянето на споразумение е той", заяви "Хамас".

По-рано този месец израелският кабинет по сигурността (съветът за национална сигурност към израелския премиер – бел. ред.) утвърди план за разширяване на кампанията в Газа, чиято основна цел е да бъде превзет град Газа, където в ранните етапи от войната израелските сили водиха ожесточени улични сражения с бойците на палестинското движение. Към момента Израел контролира около 75% от територията на ивицата Газа.

Междувременно американският посланик в Израел Майк Хъкаби обвини европейците за изпадането в застой на преговорите за уреждането на конфликта в палестинския анклав, с което хвърли светлина върху разделението в западния лагер по въпроса, предаде Асошиейтед прес.

Повод за коментара на дипломата стана изразеното от някои европейски лидери желание да признаят официално палестинската държава.

"Шумът, който се вдига напоследък от (някои) европейски лидери, има точно обратния на желания от тях ефект", посочи Хъкаби в интервю за Асошиейтед прес. "Ако те смятат, че едностранните призиви за създаването на две държави, за признаването на палестинска държава, веднага ще сближи (израелци и палестинци), горчивата истина е, че напротив – противоречията между тях ще се задълбочат още повече."

Засега няма отговор на запитванията на Асошиейтед прес към външните министерства на Великобритания и Франция за коментар на думите на посланика, който е дългогодишен противник на създаването на палестинска държава.

Думите на дипломата издават сериозните противоречия между западните страни за уреждането на близкоизточния конфликт, които след идването на власт на президента Доналд Тръмп се задълбочиха още повече, посочва Асошиейтед прес.

(БТА)