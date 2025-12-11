US планът за преструктуриране на икономиките на Русия и Украйна предизвиква сблъсък с Европа

През последните седмици администрацията на Тръмп предаде на европейските си колеги серия от документи, всеки от които е по една страница, в които се излага визията ѝ за възстановяването на Украйна и завръщането на Русия в световната икономика.

Предложенията предизвикаха ожесточена битка на масата за преговори между Америка и нейните традиционни съюзници в Европа. Резултатът ще промени дълбоко икономическата карта на континента.

Американският план е изложен в приложения към настоящите мирни предложения, които не са публични, но бяха описани пред The ​​Wall Street Journal от американски и европейски служители. Документите подробно описват плановете американски финансови фирми и други бизнеси да използват приблизително 200 милиарда долара от замразени руски активи за проекти в Украйна, включително масивен нов център за данни, който ще се захранва от атомна електроцентрала, в момента окупирана от руски войски.

Друго приложение предлага общата визия на Америка за възстановяване на руската икономика, като американски компании инвестират в стратегически сектори от добива на редкоземни елементи до сондирането за петрол в Арктика и помагат за възстановяване на руските енергийни потоци към Западна Европа и останалата част от света.

Европейски служители, които са видели документите, пожелали анонимност, заявиха, че не са сигурни дали да приемат сериозно някои от предложенията на САЩ. Един служител ги сравни с визията на президента Тръмп за изграждане на комплекс в стил Ривиера в Газа.

Служител на Белия дом заяви, че Тръмп и екипът му работят за постигане на споразумение за прекратяване на войната, която според президента е продължила твърде дълго. В телефонен разговор в сряда Тръмп обсъди мирния процес с френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър.

Тръмп заяви пред репортери в сряда, че обмисля участие в среща в Европа този уикенд. „Мисля, че имахме някои спорове относно хората и ще видим как ще се развият нещата“, каза той. „Не искаме да губим време.“

Европа, която се стреми да се откаже от руския газ след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г., за да лиши Кремъл от военни средства и да намали собствената си зависимост от стратегически съперник, не желае да възобнови покупките на енергия от страна, която смята за най-голямата си заплаха за сигурността.

Европейските служители искат да използват същите замразени руски средства – държани в европейски институции – за да отпуснат заем на затрудненото украинско правителство, за да може да купи оръжия, необходими му за самозащита и за да продължи да функционира, докато хазната му се изчерпва.

Сблъсъкът на масата за преговори вече не е само за граници, а все повече за бизнес – и по обрат, противопоставя не само Русия срещу Украйна, но и САЩ срещу традиционните им съюзници в Европа. Journal по-рано съобщи, че американски компании с тесни връзки с администрацията на Тръмп се позиционират, за да се възползват от мирния план на САЩ.

Германското правителство се старае да обясни, че европейските санкции забраняват всякаква работа или финансови транзакции,

свързани с ремонта или повторното използване на „Северен поток“, който украински оперативни лица саботират през 2022 г.

Нова оценка на западна разузнавателна агенция, прегледана от Journal, гласи, че Русия технически е в рецесия от шест месеца и че предизвикателствата, свързани с управлението на военната ѝ икономика, докато се опитва да контролира цените, представляват системен риск за банковия ѝ сектор.

Ако визията на САЩ надделее, тя ще надделее над собствените планове на Европа да укрепи военновременната украинска държава и ще затвърди допълнително икономическата изолация на Русия. Резултатът е това, което няколко служители описаха като неистова надпревара за постигане на напредък, преди САЩ да наложат свои собствени споразумения.

Американски служители, участващи в преговорите, казват, че подходът на Европа бързо ще изчерпи замразените средства. Вашингтон, от друга страна, ще привлече ръководители от Уолстрийт и милиардери от частния капитал, за да инвестират парите и да разширят наличната сума за инвестиции. Един служител, участвал в преговорите, заяви, че фондът може да нарасне до 800 милиарда долара под американски контрол.

В сряда украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел продуктивни разговори с главния изпълнителен директор на инвестиционната фирма BlackRock, Лари Финк.

Преговарящият екип на САЩ разглежда споделената икономическа дейност и енергийната взаимозависимост като крайъгълен камък на своята философия „бизнес за мир“: украинските центрове за данни ще черпят енергия от окупираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие, най-голямата в Европа, например.

Германският канцлер Мерц заяви в понеделник на среща на Даунинг стрийт 10 със Зеленски и лидерите на Франция и Обединеното кралство, че е „скептичен към предложенията на САЩ“.

Миналата седмица Европейският парламент и правителствата на държавите членки финализираха законодателно споразумение за постепенно спиране на целия руски газопроводи в рамките на две години. Огромната мрежа от тръбопроводи, датираща от съветската епоха, почти всички са били изключени или взривени от украински водолази.

Трансатлантическият дебат преобръща близо половин век политика на САЩ и Европа спрямо Москва.

Президенти от Роналд Рейгън до Тръмп, по време на първия му мандат, оказваха натиск върху европейските съюзници да преосмислят зависимостта си от Москва за стоки, главно газ.

Европа, за разлика от това, се придържаше към политика, наречена Wandel Durch Handel - „Промяна чрез търговия“ - убеждение, че икономическите връзки между Запада и Москва ще възпрат Кремъл от воденето на война и дори ще помогнат за износа на демокрация в Русия. Тръмп, по време на втория си мандат, прави подобен залог, с разликата, че администрацията не очаква Русия да се превърне в демокрация.

Стив Уиткоф, пратеникът на Тръмп за Русия, и Джаред Кушнер, неговият зет, се консултират с висши ръководители на Уолстрийт, за да определят как да съживят разрушената икономика на Украйна. Техните планове, представени на украинците, включват предложение ветераните да сложат оръжие, за да получават заплати на ниво Силициева долина, управлявайки някои от най-сложните центрове за данни в света, построени от американски компании. Главният преговарящ на Украйна, Рустем Умеров, е редовен гост в разкошното имение на Уиткоф в Маями.

Европейските лидери проведоха телефонен разговор с Уиткоф и ще се срещнат в Париж през уикенда. В понеделник те ще се съберат отново в Берлин. Уиткоф и Кушнер ще се включат в тези конференции чрез видеовръзка.

Двамата американци прекараха часове с руския президент Владимир Путин миналата седмица, твърдейки, че Русия ще трябва да покаже, че е готова да прекрати войната чрез дипломация, преди да може да се възползва от облекчаването на санкциите и инвестициите, които би могло да донесе мирното споразумение.