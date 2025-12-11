Изверги от Мисури държали децата си заключени, гладни и бити

Двойка от Мисури е обвинена, че е малтретирала физически трите си деца, държала ги е при опасни условия на живот и им е ограничавала достъпа до храна.

В документ, получен и цитиран от People, полицейското управление на окръг Сейнт Чарлз и прокуратурата на окръга твърдят, че Амбърли Бритън е извършила три обвинения за застрашаване благосъстоянието на дете. Партньорът ѝ и баща на децата е идентифициран като Марк А. Майърс, съобщават KTVI, KMOV и Law & Crime.

Разследването, което продължило от 18 август 2025 г. до 18 ноември 2025 г., започнало след като едно от пострадалите деца се появило в училище със сериозна рана, която се нуждаела от медицинска помощ, пише в документа. Полицията твърди, че Бритън и Майърс не са потърсили навременно или подходящо лечение за раната и не са се явили в училището, за да обсъдят инцидента, въпреки че били повикани. След случая органите на реда били уведомени заради притеснения относно благосъстоянието на детето и условията в дома.

При пристигането си разследващите "наблюдавали опасни и нехигиенични условия - включително крайна претрупаност, силни миризми на урина, липса на завивки върху матраците, както и голямо количество мръсни съдове и натрупани отпадъци. Шкафовете в кухнята и хладилникът били заключени с устройства, които не позволявали на децата да имат достъп до храна."

Когато били попитани за заключените шкафове, Бритън и Майърс казали, че устройствата били необходими, за да "контролират" как децата имат достъп до храната.

"Бих казал, че това определено е един от най-тежките случаи, които съм разследвал. И които е разследвал екипът ни. Нивото и мащабът на пренебрегването и психологическите последици за тези деца са потресаващи", казва детектив сержант Брайън Аделсбъргър.

По време на разследването властите описват родителите като "хора в нетрезво състояние или неотзивчиви, които се опитват да избегнат ситуацията". Големи количества вещества, за които полицията вярва, че са метамфетамин, както и пушещи принадлежности, били открити незаключени в спалнята и навеса, казва полицията.

Двойката получила възможност да поправи ситуацията, но според полицията условията на живот на децата не се подобрили.

При съдебните разпити станало ясно, че децата били заключвани в стаите си, понякога за цяла нощ, и трябвало да разбиват заключени шкафове, за да стигнат до храна. Тринайсет годишно дете в дома споделило, че изпитвало болка и повръщало от силен глад, а след това било наказвано заради повръщането. Те също така разказали, че трябвало сами да се будят и да се приготвят за училище, защото родителите им спяли дълго и не ставали навреме. Освен това споделили, че били удряни с колани и други предмети, както и хващани или влачени за врата, а синините си прикривали, защото им било нареждано да не разкриват какво се случва у дома. Според полицията прозорците в дома били запечатани.

Документът за вероятна вина посочва, че Бритън има няколко активни заповеди за арест за притежание на контролирани вещества и шофиране без книжка, както и предишни присъди за застрашаване благосъстоянието на дете. Майърс има предишни присъди за изнасилване и за неизпълнение на задължението да се регистрира като сексуален престъпник, както и други обвинения.

"Г-жа Бритън обвиняваше децата си и не проявяваше никакво разкаяние за злоупотребите и пренебрежението, които те описаха. Въпреки че наскоро получила наследство, няма данни част от средствата да са били използвани за децата", твърди полицията.

Бритън и Майърс са обвинени в трафик на наркотици във втора степен и три обвинения за застрашаване благосъстоянието на дете от първа степен. И двамата са задържани с парична гаранция от 250 000 долара, съобщава People.