K2 Black Panther превзема пазарите: Перу прави първата поръчка на танк от над 50 години

Перу и Южна Корея формализираха рамка за закупуване на 54 основни бойни танка K2 Black Panther и 141 16-колесни бронирани машини K808, което отбелязва първата продажба на K2 в Северна и Южна Америка.

Перуанската държавна фабрика FAME SAC ще направи ограничен принос към производството, докато договорът ще разшири вътрешния капацитет на Перу за производство, поддръжка и модернизация на двата типа машини. Очаква се сделката да бъде последвана от допълнителни поръчки, като се съобщава, че перуанската армия планира в крайна сметка да разполага с около 150 танка K2 до 2040 г. и около 280 бронирани машини K808 до 2034 г. K2 ще замени флота на армията от 280 остарели съветски танка Т-54 и Т-55, след като през 1973 г. бяха поръчани 24 Т-54 и 250 Т-55, пише MWM.

Въпреки че Перу преди това е правил поръчки за отбранително оборудване от Русия и Съветския съюз и е бил смятан за водещ потенциален клиент за нови руски типове танкове като Т-90М и Т-14, ескалиращите усилия на Съединените щати и страни от целия западен свят да окажат натиск върху латиноамериканските държави да ограничат отбранителните връзки с Русия, Северна Корея или Китай ефективно изключиха конкуренцията от оборудване, което не е стандартно за НАТО.

K2 е в много отношения най-боеспособният танк по стандарта на НАТО в експлоатация,

като машината използва автоматично зареждане, което намалява изискванията за екипаж с 25%, като същевременно се гордее с по-бърза скорострелност, много по-голяма горивна ефективност, по-ниски нужди от поддръжка и способност да работи като артилерийска система с режим на непряк огън. Всичко това са основни предимства пред конкурентните немски Leopard 2 и американския M1A2 Abrams, които са единствените западни танкове в производство днес.

Друга забележителна характеристика на K2 е интеграцията на милиметров радар, който може да служи като система за предупреждение за приближаване на ракета. Това работи със способността на компютъра на K2 да триангулира входящите снаряди и да изстрелва визуални и инфрачервени димни гранати. В комбинация с лазерния си далекомер и сензор за страничен вятър, радарът осигурява възможност за заключване на прицелването.

Термографската камера на танка с режим на „заключване“ му позволява да проследява специфични цели на много големи разстояния от 9,8 километра. K2 продължава да набира все по-голяма популярност на пазарите за танкове по стандарта на НАТО, като Южна Корея и Турция планират да пуснат в продажба по 1000 от машините, значителна част от които ще бъдат сглобени по лиценз във всяка от двете източноевропейски страни. Очаква се танкът да види възможностите си съперничещи или заменени от американския M1E3, въпреки че това превозно средство все още не е представено, и според съобщенията ще бъде силно адаптиран дизайнът на Abrams, за да даде приоритет на подобни характеристики на новия китайски Type 100 , който в момента се смята за водещ в света в адаптирането към новите реалности на бойните действия в ерата на дроновете.