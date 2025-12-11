IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Голямата дъщеря на Дуейн Джонсън - Скалата има връзка с WWE състезателка

24-годишната Симоне обяви връзката си със своя колежка

11.12.2025 | 22:45 ч. 1
Снимка: Getty Images

Симоне Джонсън, голямата дъщеря на легендата Дуейн Джонсън, привлече вниманието на феновете с хубава новина.

24-годишната млада дама, която върви по стъпките на баща си, е WWE състезателка.

Във видео в Instagram Симоне сподели щастлива новина – влюбена е в своя приятелка, също от света на WWE. Двете дами обявиха публично връзката си, предизвиквайки вълна от положителни коментари в социалните мрежи.

Новата приятелка на Симоне се казва Татяна Дюмас, 26-годишна WWE състезателка. Във видеото в Instagram двете показват кадри от свои пътувания, романтична вечеря и по-интимни моменти, а щастливата Симоне пише към публикацията: „Имам толкова късмет“.

Дюмас е редовна състезателка в програмата NXT на WWE – платформата за подготовка на бъдещи звезди на кеча преди дебюта им в основните седмични шоута Monday Night RAW и SmackDown.

Симоне и Татяна не се притесняват да споделят публично любовта си. Видеоклипът им, в който се целуват и прегръщат, излъчва нежност и любов. 

През септември двойката направи своя дебют на червения килим на премиерата на филма на Джонсън The Smashing Mashine.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Дуейн Джонсън – Скалата
