Голямата дъщеря на Дуейн Джонсън - Скалата има връзка с WWE състезателка

Симоне Джонсън, голямата дъщеря на легендата Дуейн Джонсън, привлече вниманието на феновете с хубава новина.

24-годишната млада дама, която върви по стъпките на баща си, е WWE състезателка.

Във видео в Instagram Симоне сподели щастлива новина – влюбена е в своя приятелка, също от света на WWE. Двете дами обявиха публично връзката си, предизвиквайки вълна от положителни коментари в социалните мрежи.

Новата приятелка на Симоне се казва Татяна Дюмас, 26-годишна WWE състезателка. Във видеото в Instagram двете показват кадри от свои пътувания, романтична вечеря и по-интимни моменти, а щастливата Симоне пише към публикацията: „Имам толкова късмет“.

Дюмас е редовна състезателка в програмата NXT на WWE – платформата за подготовка на бъдещи звезди на кеча преди дебюта им в основните седмични шоута Monday Night RAW и SmackDown.

Симоне и Татяна не се притесняват да споделят публично любовта си. Видеоклипът им, в който се целуват и прегръщат, излъчва нежност и любов.

През септември двойката направи своя дебют на червения килим на премиерата на филма на Джонсън The Smashing Mashine.

