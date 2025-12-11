Голямата дъщеря на Дуейн Джонсън - Скалата има връзка с WWE състезателка

Симоне Джонсън, голямата дъщеря на легендата Дуейн Джонсън, привлече вниманието на феновете с хубава новина.
24-годишната млада дама, която върви по стъпките на баща си, е WWE състезателка.
Във видео в Instagram Симоне сподели щастлива новина – влюбена е в своя приятелка, също от света на WWE. Двете дами обявиха публично връзката си, предизвиквайки вълна от положителни коментари в социалните мрежи.
Новата приятелка на Симоне се казва Татяна Дюмас, 26-годишна WWE състезателка. Във видеото в Instagram двете показват кадри от свои пътувания, романтична вечеря и по-интимни моменти, а щастливата Симоне пише към публикацията: „Имам толкова късмет“.
Дюмас е редовна състезателка в програмата NXT на WWE – платформата за подготовка на бъдещи звезди на кеча преди дебюта им в основните седмични шоута Monday Night RAW и SmackDown.
Симоне и Татяна не се притесняват да споделят публично любовта си. Видеоклипът им, в който се целуват и прегръщат, излъчва нежност и любов.
През септември двойката направи своя дебют на червения килим на премиерата на филма на Джонсън The Smashing Mashine.
