Гърция няма да изпраща военни части в Украйна, заяви днес говорителят на правителството Маринакис в интервю за медиите.

Той обърна специално внимание на участието на премиера Мицотакис във видеоконферентната среща на Европейския съвет, където гръцкият премиер приветства възможностите за мир след преговорите в САЩ.

"Атина настоява за незабавно прекратяване на огъня в Украйна", но трябва да има гаранции за сигурност, е заявил Мицотакис в разговора.

"Украйна заслужава мир, който зачита нейната независимост", е непроменена позиция на Атина.

Маринакис критикува също позицията на опозиционните партии, които критикуват правителството, че не е запазило неутралитет по отношение на конфликта.

Според политически наблюдатели никое гръцко правителство не би си позволило да изпрати военни сили в Украйна, което би предизвикало протести и напрежение в страната.

Гърция изпраща ракети на Украйна в рамките на гръцка военна помощ която включва артилерийски снаряди, оръжия и боеприпаси.–БНР