Cebu Pacific наема самолети от „България Еър“ за натоварения зимен сезон

Cebu Pacific, водещият авиопревозвач на Филипините, ще засили флота си през декември, като сключи договор за „мокър лизинг“ с „България Еър“, за да отговори на очаквания ръст на пътническото търсене през пиковия сезон.

CEB подписа споразумение с „България Еър“ за два самолета Airbus A320ceo, които ще обслужват четири вътрешни линии от Манила – до Себу, Давао, Илоило и Кагаян де Оро – за периода от декември 2025 г. до януари 2026 г. Всеки от двата наети самолета A320ceo разполага с капацитет от 180 места.

„България Еър“, националният авиопревозвач на Република България, има дългогодишен опит в предоставянето на самолети по схема „мокър лизинг“, като е работила с авиокомпании по целия свят. Съгласно договора „България Еър“ ще осигури самолетите, пилотите, техническата поддръжка и застраховката, докато Cebu Pacific ще използва собствения си кабинен екипаж.

„Ние непрекъснато търсим начини да разширяваме флота си и да гарантираме оперативна устойчивост", коментира президентът и главен търговски директор на Cebu Pacific – Зандер Лао. „Споразумението ни с „България Еър“ ще ни позволи да посрещнем силното търсене на пътувания в периода от декември 2025 г. до януари 2026 г.“

През целия си път на развитие „България Еър“ е изградила репутация на надеждна и качествена авиокомпания. Флотът на авиокомпанията разполага с модерни самолети, които осигуряват на пътниците виско ниво на комфорт и безопасност.

„За нас е удоволствие да си партнираме с Cebu Pacific – една от най-динамично развиващите се авиокомпании в Азия“, сподели председателят на Упрвителния съвет на Bulgarian Airways Group Христо Тодоров. Това сътрудничество е още едно доказателство за високото ниво на доверие и професионализъм, което нашият екип предлага при реализацията на международни лизингови проекти“.