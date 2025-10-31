Индиец намушка тийнейджъри с вилица по време на полет

Двама тийнейджъри бяха нападнати с метална вилица от пътник по време на полет от Чикаго за Германия.

Инцидентът се е случил в събота, 25 октомври, на борда на полет 431 на авиокомпания Lufthansa, съобщи прокуратурата на щата Масачузетс. Според официалното изявление 17-годишно момче, седящо на средната седалка, се събудило и видяло как 28-годишният Пранит Кумар Усирипали стои над него — секунди по-късно нападателят го пробол с вилица в лявата ключица.

Второ 17-годишно момче, което се намирало вдясно от първия пострадал, също било ранено, след като Усирипали се хвърлил към него със същата вилица и го порязал в тила. Атаката се разиграла малко след приключване на обслужването с храна на борда.

Според свидетели, когато членовете на екипажа се приближили, за да овладеят ситуацията, мъжът оформил с пръсти пистолет, насочил го към устата си и имитирал как натиска спусъка. Малко след това ударил с шамар жена, седяща до него, и се опитал да удари и стюардеса.

Заради агресивното му поведение самолетът бил принуден да се приземи извънредно на летище „Лоугън“ в Бостън, където нападателят бил арестуван и отведен в ареста, пише People.

Усирипали е обвинен в нападение с опасно оръжие с цел нанасяне на телесна повреда по време на полет — престъпление, което се наказва с до 10 години затвор и глоба до 250 000 долара.

Прокуратурата уточнява, че 28-годишният индийски гражданин е влязъл в САЩ със студентска виза, докато е бил записан в магистърска програма по библейски науки, но в момента няма законен статут в страната.

От Lufthansa все още не са коментирали случая.