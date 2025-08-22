Лондончани не могат да слагат климатици заради регулации

Докато лондончани се опитват да се приспособят към покачващите се температури, някои от по-заможните жители на града откриват, че парите не винаги могат да донесат желаното облекчение.

С температури в някои части на лондонското метро, които наскоро надхвърлиха нивата, считани за допустими за едър рогат добитък, климатичните промени наистина трансформират живота в британската столица. Резултатът е скок в търсенето на климатични инсталации в луксозните домове.

Преди климатикът беше рядка молба, казва Ричард Гил, директор в базираното в Лондон архитектурно бюро Paul Archer Design. Днес обаче приблизително 30% от клиентите му — предимно високодоходни лондончани, включително юристи и финансисти — искат климатик. Но не всички го получават.

Това „не“ е трудно за преглъщане от хора, свикнали с лъскави офиси с контролиран климат, пътувания в чужбина и автомобили, казва Гил в интервю.

За лондончани пречките пред монтажа на климатици у дома са различни. Може да има технически или естетически ограничения за поставяне на външни тела върху стари сгради. А понякога общините просто отхвърлят твърденията за прегряване. Гил разказва за клиент, живеещ в къща от 20-те години в Хайгейт, Северен Лондон, който е поискал разрешение за климатик още през 2022 г. — първата година, в която Обединеното кралство регистрира температури над 40°C. Общината блокирала искането с аргумента, че къщата няма да прегрява.

Клиентът „би възразил“, казва Гил. „Мнозина от моите клиенти ми казват: ‘Разбирам, Ричард, това е проблем на първия свят, но децата ми не могат да спят, а аз работя до късно’.“

Гари Уудуърд, управляващ директор на Airconco — компания от Северен Лондон, казва, че въпреки че е ясно, че имотите в големи части на Лондон вече са „изключително горещи“ през летните месеци, действащите ограничения предотвратяват или забавят монтажа в 30%–40% от жилищата.

В Камдън — севернолондонски боро, което включва богати квартали като Хампстед, Примроуз Хил и Белсайз Парк — на семейство беше отказано разрешение за два климатика по-рано тази година заради опасения от шум и „визуална претрупаност“, показват публични документи, прегледани от Bloomberg. Кандидурата съдържала снимки на термометър, показващи вечерни температури над 25°C в южните спални на дома.

Семейството страдало от „масивен проблем с прегряване в имот, който е труден за охлаждане до безопасни температури“, се казва в доклада, внесен от техния консултант по устройствено планиране. „Основният въпрос на това искане не е удобството, а безопасността на децата на кандидатите.“

Клеър Коутиньо, консервативен „министър в сянка“ по енергетиката, която до 2024 г. отговаряше за енергийната политика на Обединеното кралство, открито критикува действащите регулации, предупреждавайки, че достъпът до климатици се блокира от бюрократи без връзка с реалността.

По-горещите нощи стават все по-чести в Лондон.

В друг случай заявлението за покривен климатик, подадено миналата година до общинския съвет на Кенсингтън и Челси, беше отхвърлено, след като съседи изразиха опасения, че уредът ще е твърде натрапчив, съобщава Bloomberg.

Обобщени данни за заявленията за климатизация в Лондон не бяха предоставени от градските власти. Говорител на Камдън каза, че кандидатурите се оценяват спрямо плана за развитие на борото, като се вземат предвид политики за устойчивост, дизайн и шум. Говорител на Кенсингтън и Челси посочи, че има повече ограничения, отколкото другаде, защото три четвърти от борото са с особена архитектурна или историческа стойност.

Тези примери показват, че климатичните промени могат да са „слепи“ за демографски различия, включително прочутото класово разделение на Великобритания. Страната, която през последните години се бори с повтарящи се изпускания на отпадни води в реките заради лошо управление на водните дружества, сега трудно се справя и с покачващите се температури, засягащи всички граждани.

Макар данните за климатизацията да са оскъдни, правителствена оценка от 2022 г. сочи, че по-малко от 5% от британските домакинства разполагат с климатик. Междувременно 55% от жилищата във Великобритания имат спални, които прегряват, показва анализ от същата година на консултантската компания Arup.

Arup, която извърши изследването за Комитета по изменение на климата на Обединеното кралство, заключава, че нивата на прегряване са още по-високи в Лондон. Особено уязвими са малките спални, подпокривните помещения и апартаментите, посочва тя. Друго проучване, публикувано през юни, показва, че докладваното вътрешно прегряване в британските жилища е скочило от 20% през 2011 г. до 82% през 2022 г.

Това е тенденция в цяла Европа, където търсенето на климатизация расте. „Свикнали сме с мислене за отопление“, казва Симон Пецуто, старши изследовател в изследователския център Eurac. „Но с климатичните промени трябва да превключим към мислене за охлаждане — а повечето градове в Северна Европа не са подготвени за това.“

Целият анализ - на сайта на Bloomberg TV Bulgaria