САЩ ще управляват временно Венецуела, как - засега не е ясно

След военната операция на САЩ във Венецуела и задържането на венецуелския президент Николас Мадуро Вашингтон възнамерява временно да поеме управлението на страната, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на изявление, направено в частната му резиденция „Мар-а-Лаго“ във Флорида, предадоха световните агенции.

„Ще управляваме страната, докато успеем да осигурим сигурен, подреден и разумен преход“, каза Тръмп.

По думите му американски петролни компании трябва да започнат дейност във Венецуела, за да „започнат да печелят пари за страната“. Тръмп заяви, че американски компании ще инвестират „милиарди долари“ и ще възстановяват инфраструктурата с цел стимулиране на петролния сектор. Той добави, че хора в САЩ, чието имущество е било експроприирано от венецуелската държава, следва да бъдат компенсирани.

Тръмп уточни, че петролното ембарго на САЩ срещу Венецуела засега остава в сила. По думите му американският флот ще остане в позиция, а САЩ си запазват „всички военни опции“, „докато нашите изисквания не бъдат изпълнени изцяло“.

Президентът на САЩ каза още, че първоначално се е очаквало да е необходима „втора вълна“ от удари, но към момента това не се налага. Той посочи, че подобна „втора вълна“ би била „много по-голяма“. Тръмп не изключи и възможността за разполагане на сухопътни войски, като заяви, че САЩ „не се страхуват“ от използването им.

Как на практика САЩ възнамеряват да поемат контрола над Венецуела, остава неясно, коментира Блумбърг. Към момента няма информация за присъствие на американски войски в страната, а американското посолство във Венецуела е затворено от 2019 г. Венецуелски опозиционери в страната и в чужбина вече са представили предложения за наследник на Мадуро.

Тръмп отправи предупреждения и към други държави в региона, като заяви, че случилото се във Венецуела може да се случи и на други, ако „не се отнасят справедливо към народите си“. В отговор на въпрос той използва груб израз по адрес на колумбийския президент, след което посочи, че Куба също е „интересен случай“ и добави: „Ще говорим и за Куба, искаме да помогнем на хората“.

Тръмп заяви, че рано сутринта американски сили са бомбардирали цели във Венецуела, а специален отряд е задържал Мадуро и съпругата му Силия Флорес. По думите му двамата са на път за Ню Йорк, където вече има обвинения, включително по линия на „наркотероризъм“.

Президентът на САЩ определи операцията като „впечатляваща“, „зашеметяваща“ и „мощна демонстрация на военната сила на американските въоръжени сили“, като заяви, че „нищо подобно“ не е виждано от Втората световна война насам. Тръмп постави операцията редом до други действия на САЩ, включително ликвидирането на иранския генерал Касем Солеймани и операцията срещу лидера на „Ислямска държава“ Абу Бакр ал Багдади. Той заяви, че „всички тези мисии са изпълнени перфектно и добре“.

Тръмп добави, че при операцията не е загинал нито един американски войник и не е загубено американско военно оборудване. Преди това той публикува снимка на Мадуро в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) с текст: „Николас Мадуро на борда на „Ю Ес Ес Айуо Джима“ (USS Iwo Jima)“. На снимката Мадуро е с тъмни очила и предпазни слушалки и е облечен в сив спортен екип.

Тръмп не даде подробности как на практика ще бъде организирано временното управление на Венецуела, като каза, че това ще стане „с група“, съставена предимно от високопоставени американски представители, с акцент върху възстановяването на петролната инфраструктура и грижата за населението.

По думите на Тръмп държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил в контакт с вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес и той очаква нейно съдействие.

„Тя проведе дълъг разговор с Марко и каза: „Ще направим всичко, от което имате нужда“, заяви Тръмп. „Мисля, че тя беше доста любезна, но всъщност няма избор“.

Родригес обаче нарече задържането на Мадуро „отвличане“ и „варварски“ акт. В изявление по държавната телевизия, направено заедно с отбранителния съвет на страната, тя заяви, че Венецуела никога няма да бъде колония, и настоя Мадуро да бъде върнат.

На въпрос дали ще има американски войски на място, Тръмп отговори, че „не се страхува“ от подобна идея, ако това е необходимо, за да бъде „управлявана правилно“ страната. По-късно той заяви пред „Ню Йорк Пост“, че няма да има американски войски във Венецуела, ако Родригес „направи това, което искаме“.

Тръмп каза още, че Мадуро и Флорес пътуват с кораб към Ню Йорк, за да се изправят пред обвинения, свързани с трафик на наркотици, оръжия и заговор. Той повтори, че при операцията няма американски жертви и няма загубено оборудване, като отново я определи като „атака, каквато хората не са виждали от Втората световна война насам“.

Тръмп представи действията като част от дългогодишната външна политика на САЩ и се позова на доктрината „Монро“, свързана с американското влияние в Западното полукълбо. Той заяви, че решението му е мотивирано и от убеждението му, че венецуелските власти са „откраднали“ американски инвестиции в енергийния сектор. „Ние изградихме петролната индустрия на Венецуела с американски талант, енергия и умения, а социалистическият режим ни я открадна… Това представлява една от най-големите кражби на американска собственост в историята на нашата страна“, каза той.

На въпрос как действията на САЩ ще се отразят на отношенията с Китай, Русия, Иран и други държави с интереси във Венецуела, Тръмп акцентира върху енергийните ресурси на страната и заяви, че САЩ ще продават петрол и на други: „Ние сме в петролния бизнес. Ще им го продаваме… вероятно в много по-големи количества“, каза той.

По време на пресконференцията до Тръмп бяха високопоставени представители на администрацията, сред които държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал-лейтенант от военновъздушните сили Дан Кейн. Тръмп заяви, че Хегсет и Рубио ще бъдат част от екипа, ангажиран с временната администрация.

Американският президент призова поддръжниците на Мадуро във Венецуела да променят лоялността си и отправи предупреждение по повод американци, задържани от венецуелските власти. Той също така изрази съмнение относно възможността опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо да поеме управлението, като заяви, че според него тя не се ползва с достатъчна подкрепа в страната. Тръмп каза, че не знае къде се намира Мачадо и че не е бил в контакт с нея. Мачадо заяви междувременно, че венецуелската опозиция е готова да поеме властта, и призова Едмундо Гонзалес да встъпи в длъжност, както и въоръжените сили да го признаят за държавен глава.

Що се отнася до обвиненията, Тръмп заяви, че Мадуро е част от „престъпна мрежа“, свързана с трафик на наркотици, и че той и съпругата му ще бъдат съдени в САЩ. Генералният прокурор на САЩ Пам Бонди поясни по-рано, че срещу Мадуро и Флорес има повдигнати обвинения, включително за „наркотероризъм“, заговор за внос на кокаин и други престъпления.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн добави, че операцията е резултат от месеци разузнавателна работа и е включвала над 150 самолета, сред които F-22, F-35, F-18 и B-1, както и „многобройни дистанционно пилотирани дронове“. По думите му действията са проведени през нощта с цел намаляване на риска за цивилното население и увеличаване на елемента на изненада. Кейн заяви, че хеликоптерна група се е приближила до комплекса на Мадуро и е била обстреляна, а един хеликоптер е бил повреден, след което Мадуро и Флорес са се предали и са били задържани.

Според източник на Блумбърг Централното разузнавателно управление е имало малък екип на място от август, който е следил поведението на Мадуро. Съветникът на Тръмп Стивън Милър, заедно с Рубио, Хегсет и директора на ЦРУ Джон Ратклиф, са били част от основен екип, работил по планирането на операцията.