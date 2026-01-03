Колумбия: Глобално предупреждение, Венецуела е нападната!

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е наясно с информацията за експлозии и полети на самолети над столицата на Венецуела - Каракас. Това заявиха официални представители пред CBS News.

Известно е, че американският президент обвинява венецуелския си колега Николас Мадуро, че е отговорен за изпращането на наркотици и престъпни мрежи в Съединените щати.

На този фон Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), която регулира въздушния транспорт, наложи забрана за полети над Венецуела поради „потенциално опасна ситуация“. Без да се посочват допълнителни подробности, директивата се отнася за всички граждански самолети под нейната юрисдикция, включително тези, регистрирани в Съединените щати.

Междувременно колумбийският президент Густаво Петро публикува тревожно съобщение в социалната мрежа X, в което заяви: „Каракас е под атака в момента. Глобално предупреждение: Венецуела е нападната!“.

По думите му градът е бил подложен на ракетни удари.

Петро призова Организацията на обединените нации и Организацията на американските държави да се съберат „незабавно“ заради ескалацията на напрежението.

Междувременно специален стратосферен балон, регистриран в Съединените щати и предназначен за наблюдение на въздушното пространство, отново е бил разположен над Карибско море и Атлантическия океан край бреговете на Пуерто Рико. Това съобщи източник от службите за контрол на въздушното движение пред ТАСС.

По данни на източника балонът оперира на височина от около 20 километра и осигурява непрекъснато наблюдение и контрол. Пуерториканските авиодиспечери предварително са уведомили всички ползватели на въздушното пространство за изстрелването на обекта.

По-рано беше съобщено за най-малко седем експлозии в Каракас, след като няколко самолета са прелетели над венецуелската столица през нощта местно време. В резултат на взривовете е било прекъснато електрозахранването в южната част на града, в близост до голяма военна база.

Очаква се повече информация за развитието на ситуацията, пише БГНЕС .