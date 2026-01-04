САЩ срещу Мадуро - какви са точно обвиненията?

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна в събота обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро за ключова роля в мащабна конспирация, продължила около 25 години, за трафик на кокаин към Съединените щати с участието на регионални наркокартели и въоръжени групировки, определени от Вашингтон като терористични, предаде Блумбърг.

Обвинителният акт беше оповестен, след като Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха изведени от Венецуела след серия въздушни удари над Каракас в събота сутринта. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Мадуро е качен борда на американски военен кораб и е транспортиран до Ню Йорк.

Венецуелският лидер бе откаран в Ню Йорк, където ще бъде задържан в „Метрополитън детеншън сентър“ в Бруклин – същото място, в което в миналото беше държан мексиканският наркобос Хоакин „Ел Чапо“ Гусман. Очаква се първото му явяване пред съда да се състои в понеделник.

В обвинителния акт се твърди, че Мадуро и негови предполагаеми съучастници са действали в координация с престъпни и въоръжени групировки, сред които мексиканският картел „Синалоа“ и венецуелската организация „Трен де Арагуа“ (Tren de Aragua), определени от САЩ като чуждестранни терористични организации. Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Мадуро може да получи доживотна присъда съгласно федералните насоки за налагане на наказания.

Николас Мадуро беше първоначално обвинен от американските власти през 2020 г., когато беше обявена и награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста му. Новият обвинителен акт актуализира тези обвинения и разширява кръга на обвиняемите, включвайки съпругата му Силия Флорес и сина му Николас Ернесто Мадуро Гуера, известен с прякора Николасито. Мадуро отрича да е замесен в трафик на наркотици.

Според прокуратурата обвиненията обхващат заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин в Съединените щати, както и притежание и използване на автоматични оръжия и разрушителни устройства във връзка с тази дейност. Твърди се, че наркотрафикът е бил съпровождан от въоръжена защита и насилие с цел гарантиране на сигурността на мрежата и доставките.

В документа се проследява предполагаемата дейност на Мадуро през различни етапи от политическата му кариера във Венецуела между 1999 и 2025 г. Според обвинението в периода, когато е бил депутат в Националното събрание, той е съдействал за придвижването на големи количества кокаин под защитата на венецуелските правоохранителни органи. По-късно, като министър на външните работи, е предоставял дипломатически паспорти на наркотрафиканти и е улеснявал използването на дипломатическо прикритие за самолети, използвани за пране на пари и транспортиране на наркотици.

Прокуратурата се позовава и на оценки на Държавния департамент на САЩ, според които към 2020 г. между 200 и 250 тона кокаин годишно са преминавали през територията на Венецуела. Като държавен глава, се твърди в обвинението, Мадуро е позволил „корупцията, подхранвана от кокаина, да процъфтява“ в полза на управляващия политически и военен елит и на членове на собственото му семейство.

Сред останалите обвиняеми са венецуелският министър на вътрешните работи Диосдадо Кабейо Рондон, бившият политик Рамон Родригес Часин и Хектор Рустенфорд Гуереро Флорес, сочен за лидер на „Трен де Арагуа“. Според прокуратурата между 2004 и 2015 г. Мадуро и Флорес са работили заедно за трафик на кокаин, охраняван от въоръжени военни ескорти, като са използвали и проправителствени въоръжени групи, известни като „колективос“, за защита на операцията. Те са обвинени и в нареждане на отвличания, побои и убийства срещу лица, застрашавали наркотрафик мрежата.

Делото е заведено под името „САЩ срещу Мадуро“, № 11-cr-00205, в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк в Манхатън./БТА, Бойчо Попов