Тръмп не е във възторг от Путин, мислел мира за по-лесна цел

Той убива прекалено много хора, заяви той

04.01.2026 | 07:00 ч. 13
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Американският президент Доналд Тръмп изрази разочарование от руския президент Владимир Путин заради продължаващата война в Украйна и за пореден път каза, че първоначално е смятал мира за по-лесно постижима цел, предаде Ройтерс.

"Не съм във възторг от Путин. Той убива прекалено много хора“, каза американският лидер на пресконференция в имението си Мар а Лаго във Флорида.

Брифингът бе по повод днешната военна операция при която бе заловен венецуелският президент Николас Мадуро.  

Тръмп каза, че Мадуро не е бил сред темите, обсъждани по време на двучасовия телефонен разговор, който проведе с Путин в понеделник.

"Никога не сме говорили за Мадуро", заяви американският лидер в отговор на журналистически въпрос.

Руското външно министерство днес заяви, че е изключително загрижено от съобщенията, че Мадуро и съпругата му са били изведени от страната с "агресивни действия“ от страна на САЩ. Руското дипломатическо ведомство призова за незабавното им освобождаване./БТА

